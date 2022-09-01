Культурная столица Европы зажигает! Почему в сентябре обязательно стоит запланировать поездку в литовский Каунас

Стартовавший в 2019 году фестиваль MAGENTA - это уникальный в Литве фестиваль, цель которого - заново открыть, признать и понять ландшафтный дизайн, привлечь внимание общественности к улучшению общественных пространств, а также укрепить связь между архитектурой и природной средой. Зрители смогут увидеть инсталляции, объекты и другие произведения искусства, созданные для городского контекста международными командами художников, архитекторов и ландшафтных дизайнеров.

Даты проведения: 9 - 11 сентября В этом году исполняется 60 лет со дня первого в Европе фестиваля, посвященного движению „антиискусства“ Fluxus, основанному авангардистом из Каунаса Джорджем Мачюнасом. Фестиваль „Флюксус 2022“ отмечает это событие целым рядом выставок и перформансов, завершаясь большим праздником с участием молодых и пожилых людей в драматических костюмах. Вместе город Каунас празднует это событие, поднимаясь на вершину каунасского холма Парадос самыми драматичными и неожиданными способами.

Мультимедийный художник, музыкант и борец за мир Йоко Оно возвращается в Каунас с ретроспективной выставкой „Изучая сад свободы“. Вслед за первой выставкой „Ex It“, которая открылась в Каунасе в январе, „Изучая сад свободы“ позволит посетителям познакомиться с ее творчеством и найти неизведанные следы таинственных произведений ее жизни. Новая обширная выставка основана на сотрудничестве между нью-йоркской Studio One художницы и Каунасской картинной галереей.

Каунасский фестиваль FLUXUS отметит 60-летие первого в Европе фестиваля, посвященного этому уникальному художественному движению, а икона культуры Йоко Оно наконец-то представит свою крупную ретроспективную выставку под названием „Учебный сад свободы“, ставшую результатом сотрудничества нью-йоркской студии Studio One и Каунасской картинной галереи. Вот некоторые из лучших событий и выставок, которые пройдут в Каунасе в сентябре.

Изучение литовской идентичности в рамках Всемирного форума литвакской культуры

Даты проведения: 29 - 30 сентября

Всемирный форум литовской культуры - это, несомненно, одно из самых важных событий в программе „Каунас 2022“. Литваки со всего мира приглашаются в Каунас, чтобы обсудить, что значит быть литовцем, а также исследовать, как искусство, культура и история города сформировали его сегодняшнее положение и, что важно, будущее.

27-й ежегодный музыкальный фестиваль в Пажайслисе

Даты проведения: 2 сентября

Пажайслисский музыкальный фестиваль возвращается уже в 27-й раз. В нем принимают участие всемирно известные исполнители, новые имена и дебюты. Все концерты проходят в Пажайслисском монастыре. Национальный симфонический оркестр Литвы исполняет „In Memoriam Irena Veisaitė“ вместе с государственным хором Каунаса. Завершает концерт выступление одного из самых интригующих польских композиторов XX века Мечислава Вайнберга.

Остральская биеннале │ Программа пребывания художников

Даты: 22 августа - 13 ноября

После того, как в 2016 году дрезденская команда биеннале современного искусства Ostrale побывала со своими передвижными выставками в разных уголках Европы, теперь она приезжает в Каунас. Их работы стремятся ответить на такие большие вопросы, как „Быть человеком недостаточно, а уже слишком много?“, а литовская художница Габриэле Гервицкайте представит свои работы в специальном морском контейнере в Запишкисе вместе с тремя другими резидентами проекта.

Выставка: Окно в еврейскую жизнь в Каунасе до Холокоста

Даты проведения: 25 сентября - 15 декабря

Каунасская команда представляет подлинные артефакты и историю с новой выставкой „Окно в еврейскую жизнь в Каунасе“, основанной на нескольких юдаиках, собранных Михаиласом Душкесасом. Откройте окно в процветающую жизнь еврейской общины Каунаса и ознакомьтесь с выставкой и каталогом, в котором представлены различные документы, фотографии, медали и письма из прошлого.