Культурная столица Европы зажигает! Почему в сентябре обязательно стоит запланировать поездку в литовский Каунас(3)
В сентябре этого года Каунас, культурная столица Европы 2022 года, продолжит превращать свой город из временного в современный благодаря программе культурных мероприятий высокого уровня.
Каунасский фестиваль FLUXUS отметит 60-летие первого в Европе фестиваля, посвященного этому уникальному художественному движению, а икона культуры Йоко Оно наконец-то представит свою крупную ретроспективную выставку под названием „Учебный сад свободы“, ставшую результатом сотрудничества нью-йоркской студии Studio One и Каунасской картинной галереи. Вот некоторые из лучших событий и выставок, которые пройдут в Каунасе в сентябре.
Большая ретроспектива Йоко Оно „Изучая сад свободы“
Даты проведения: 9 сентября - 4 декабря
Мультимедийный художник, музыкант и борец за мир Йоко Оно возвращается в Каунас с ретроспективной выставкой „Изучая сад свободы“. Вслед за первой выставкой „Ex It“, которая открылась в Каунасе в январе, „Изучая сад свободы“ позволит посетителям познакомиться с ее творчеством и найти неизведанные следы таинственных произведений ее жизни. Новая обширная выставка основана на сотрудничестве между нью-йоркской Studio One художницы и Каунасской картинной галереей.
Фестиваль FLUXUS отмечает 60-летие любви Европы к движению Флюксус
Даты проведения: 9 - 11 сентября В этом году исполняется 60 лет со дня первого в Европе фестиваля, посвященного движению „антиискусства“ Fluxus, основанному авангардистом из Каунаса Джорджем Мачюнасом. Фестиваль „Флюксус 2022“ отмечает это событие целым рядом выставок и перформансов, завершаясь большим праздником с участием молодых и пожилых людей в драматических костюмах. Вместе город Каунас празднует это событие, поднимаясь на вершину каунасского холма Парадос самыми драматичными и неожиданными способами.
Фестиваль ландшафтного дизайна MAGENTA
Даты проведения: 9 - 25 сентября
Стартовавший в 2019 году фестиваль MAGENTA - это уникальный в Литве фестиваль, цель которого - заново открыть, признать и понять ландшафтный дизайн, привлечь внимание общественности к улучшению общественных пространств, а также укрепить связь между архитектурой и природной средой. Зрители смогут увидеть инсталляции, объекты и другие произведения искусства, созданные для городского контекста международными командами художников, архитекторов и ландшафтных дизайнеров.
Изучение литовской идентичности в рамках Всемирного форума литвакской культуры
Даты проведения: 29 - 30 сентября
Всемирный форум литовской культуры - это, несомненно, одно из самых важных событий в программе „Каунас 2022“. Литваки со всего мира приглашаются в Каунас, чтобы обсудить, что значит быть литовцем, а также исследовать, как искусство, культура и история города сформировали его сегодняшнее положение и, что важно, будущее.
27-й ежегодный музыкальный фестиваль в Пажайслисе
Даты проведения: 2 сентября
Пажайслисский музыкальный фестиваль возвращается уже в 27-й раз. В нем принимают участие всемирно известные исполнители, новые имена и дебюты. Все концерты проходят в Пажайслисском монастыре. Национальный симфонический оркестр Литвы исполняет „In Memoriam Irena Veisaitė“ вместе с государственным хором Каунаса. Завершает концерт выступление одного из самых интригующих польских композиторов XX века Мечислава Вайнберга.
Остральская биеннале │ Программа пребывания художников
Даты: 22 августа - 13 ноября
После того, как в 2016 году дрезденская команда биеннале современного искусства Ostrale побывала со своими передвижными выставками в разных уголках Европы, теперь она приезжает в Каунас. Их работы стремятся ответить на такие большие вопросы, как „Быть человеком недостаточно, а уже слишком много?“, а литовская художница Габриэле Гервицкайте представит свои работы в специальном морском контейнере в Запишкисе вместе с тремя другими резидентами проекта.
Выставка: Окно в еврейскую жизнь в Каунасе до Холокоста
Даты проведения: 25 сентября - 15 декабря
Каунасская команда представляет подлинные артефакты и историю с новой выставкой „Окно в еврейскую жизнь в Каунасе“, основанной на нескольких юдаиках, собранных Михаиласом Душкесасом. Откройте окно в процветающую жизнь еврейской общины Каунаса и ознакомьтесь с выставкой и каталогом, в котором представлены различные документы, фотографии, медали и письма из прошлого.
Текущие выставки: Пережить Холокост, семейная выставка „Из тьмы“ Дженни Каган
Даты проведения: 8 августа - 30 октября
Выставка „Из тьмы“ была создана для британской аудитории, но теперь она перенесена в город, где разворачивалась эта история - Каунас. Дженни Каган использует фотографии, музыку и визуальные проекции, чтобы рассказать о любви и трагедии ее родителей во время Холокоста. Зрителям предлагается исследовать свои собственные эмоции и переживания, используя историю ее собственной семьи в качестве катализатора.
Эксклюзивная выставка в Каунасе: Уильям Кентридж „То, чего мы не помним“.
Даты проведения: январь до 30 ноября
Впервые в Восточной Европе в Каунасе пройдет восьмимесячная эксклюзивная выставка Уильяма Кентриджа. Если вы фанатик истории и ищете место, где можно поразмышлять о существовании человечества, то выставка Кентриджа - это то, что обязательно нужно увидеть! Отобранная самим Кентриджем, эта выставка иллюстрирует эволюцию его тридцатилетней карьеры, а также ряд смешанных картин, призывающих нас к диалогу с нашим внутренним „я“.