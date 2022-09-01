Идем в поход! Сказки на Тропе лесных преданий теперь можно слушать и на русском языке

„Мы очень рады тому, как поклонники лесных прогулок приняли нашу новую тропу!“, - радуется популярности тропы инфоменеджер Оандуского посетительского центра RMK Тийна Нельяндик. „Теперь посещение тропы во многом возрастет благодаря тому, что сказки теперь можно будет прослушать и на русском языке. Путешественнику следует навести свой гаджет на QR-код, указанный на столбе-книге и открыть сказку на понятном его языке: эстонском, английском, а теперь еще и на русском!“, - добавила Тийна Нельяндик.

Эстония – страна богатая как лесами, так и преданиями. В Архиве эстонского фольклора их собрано более десяти тысяч. Эстонские сказки дают представление об умонастроениях наших предков и системе их жизненных ценностей, в них и древняя мудрость, и подспудное назидание. И частенько они связаны с лесом.



„Лес в сказках – это то место, которое находится вне пределов обыденной жизни – там происходит нечто таинственное, а на дороге можно столкнуться с неведомыми существами. В старинных повествованиях отражены важные и для наших дней представления о необходимости хранить природу“, рассказывает специалист RMK по культурному наследию Трийн Кусмин, одна из авторов новой тропы. „Будешь расходовать, транжирить, жадничать, пакостить живому – и воздастся тебе по заслугам. Хорошая история полезна нам и по прошествии веков, пусть даже ее значение со временем меняется. Это значение мы придаем каждой сказке сами, слушая ее, читая и пересказывая“, - добавляет Трийн.

Тропа лесных перданий Сагади-Оанду расположена в Лахемааском национальном парке. Она соединяет мызу Сагади и Оандуский посетительский центр RMK. Пройти по тропе, протяженность которой составляет 5,6 км, можно с любого конца. Прогулки подлиннее или покороче можно начинать как от Сагадиской мызы, так и от посетительского центра в Оанду.