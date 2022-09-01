Идем в поход! Сказки на Тропе лесных преданий теперь можно слушать и на русском языке
В 2020 году, объявленном годом эстонских народных преданий, Центр управления государственными лесами открыл в Лахемааском национальном парке Тропу лесных преданий Сагади-Оанду, сказки которой теперь можно слушать и на русском языке.
„Мы очень рады тому, как поклонники лесных прогулок приняли нашу новую тропу!“, - радуется популярности тропы инфоменеджер Оандуского посетительского центра RMK Тийна Нельяндик. „Теперь посещение тропы во многом возрастет благодаря тому, что сказки теперь можно будет прослушать и на русском языке. Путешественнику следует навести свой гаджет на QR-код, указанный на столбе-книге и открыть сказку на понятном его языке: эстонском, английском, а теперь еще и на русском!“, - добавила Тийна Нельяндик.
Эстония – страна богатая как лесами, так и преданиями. В Архиве эстонского фольклора их собрано более десяти тысяч. Эстонские сказки дают представление об умонастроениях наших предков и системе их жизненных ценностей, в них и древняя мудрость, и подспудное назидание. И частенько они связаны с лесом.
„Лес в сказках – это то место, которое находится вне пределов обыденной жизни – там происходит нечто таинственное, а на дороге можно столкнуться с неведомыми существами. В старинных повествованиях отражены важные и для наших дней представления о необходимости хранить природу“, рассказывает специалист RMK по культурному наследию Трийн Кусмин, одна из авторов новой тропы. „Будешь расходовать, транжирить, жадничать, пакостить живому – и воздастся тебе по заслугам. Хорошая история полезна нам и по прошествии веков, пусть даже ее значение со временем меняется. Это значение мы придаем каждой сказке сами, слушая ее, читая и пересказывая“, - добавляет Трийн.
Тропа лесных перданий Сагади-Оанду расположена в Лахемааском национальном парке. Она соединяет мызу Сагади и Оандуский посетительский центр RMK. Пройти по тропе, протяженность которой составляет 5,6 км, можно с любого конца. Прогулки подлиннее или покороче можно начинать как от Сагадиской мызы, так и от посетительского центра в Оанду.
На маршруте можно познакомиться с эстонскими народными верованиями о лесе, сказками и легендами, которые органично вплетаются в природный ландшафт вдоль тропы. Для прохождения тропы не требуется особой физической подготовки, ее легко пройти в любом возрасте. Флайер с описанием, картой и обозначением пунктов тропы можно получить на стойке регистрации в гостинице Сагади или в Оандуском посетительском центре. Тропа также обозначена в мобильном приложении RMK loodusegakoos, которое можно скачать на свой гаджет бесплатно.
На тропе лесных преданий кроме стенда со вступительной информацией размещены 18 щитов в виде книг для чтения на эстонском языке, а прослушать их можно также на английском и русском языках с помощью QR-кода. Лесные феи, злые духи, водяной и повелитель змей, говорящие животные, клад и цветок папоротника – на тропе можно узнать, что о них поведал народ.