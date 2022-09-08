Раньше жители Нарвы не боялись аллергии, но испытывали проблемы с городским транспортом: краткий экскурс в историю от нарвского гида
А вы знали, что в начале двадцатого века нарвитяне испытывали большие проблемы с дорогами и транспортом? Почему и как эта ситуация решалась, рассказал историк и гид по Нарве Александр Опенко.
В начале XX нарвитяне и усть-наровцы были недовольны местными извозчиками. Они приезжали не вовремя, опаздывали, были невежливы и постоянно бранились.
А извозчики в свою очередь были недовольны городскими дорогами. Они часто бастовали, жаловались на порчу и даже поломку экипажей, отказывались выезжать по адресу до приведения городских мостовых в порядок. Конфликт был затянувшийся и стороны не хотели идти навстречу друг другу.
Городские власти говорили, что невозможно отремонтировать все дороги сразу и что нужно пользоваться тем, что есть. Извозчики утверждали, что извоз не выгоден - из- за плохих дорог на постоянный ремонт экипажей тратились большие деньги.
Очень часто гости, прибывшие на вечернем поезде, не могли до ночи добраться по нужному адресу из- за того, что нарвские извозчики отказывались ночью ездить на своих экипажах. Иногда гости ночевали прямо железнодорожном вокзале.
Летом нарвские извозчики ехали подработать в Гунгербург. Но там и своих извозчиков хватало. Так что, конкуренция была не шуточной, как и спрос. Если в мае в Гунгербурге вы хотели найти извозчика, то это было бесполезным занятием. Их днём с огнём не сыскать было!
Куда же они все подевались? А дело было вот в чём: аристократия, отдыхавшая здесь в мае месяце, когда пыльца облетала с хвойных деревьев, заказывали извозчика и ехали всей семьей на час- два в лес и колесили по нему, жадно вдыхая пыльцу. Сейчас бы все воскликнули - „аллергия! Боже мой, что же вы делаете?“
Но тогда это был писк моды: фитонциды, насыщенный хвоей воздух- всё это должно было исцелять болезни. Поэтому деньги не экономили и пытались этот короткий период использовать максимально полезно и посещать лес каждый день. Это очень не нравилось местным, так как извозчики взвинчивали цены на поездки по Гунгербургу. Но туристический сезон - он на то и был дан местным семьям, чтобы немножко поправить свое благосостояние благодаря исключительно богатым дачникам.
Когда же появились первые автобусы?
Недалеко от Нарва-Йыэсуу, в посёлке Водава за одним из хуторов есть необычное кладбище, которое называется „Kaldakodu kalmistu“.
Необычность кладбища состоит в том, что на нём находится всего одна могила с установленной на ней памятником. Памятник усыновлен Антону Хеку (1898- 1936). Кем был Антон Хек и как он связан с историей города Нарва? Если изучить архивные материалы, то окажется, что Антон Хек был одним из основателей автобусного движения между Нарвой и Гунгербургом.
История автобусного сообщения в Нарве начинается в 1922 году с открытия регулярной линии Нарва- Нарва- Йыэсуу. Перевозке на этой линии начала выполнять компания Лауэрфельд и компания. Позднее в 1924-25 годах компания Нобе также откроет линию Нарва- Аувере- Нарва. Автобусные перевозки тех лет осуществлялись 15 местными автобусами фирмы „Рено“.
В 1930-е годы в Нарве появляется две крупных предпринимателя, которые поделят между собой рынок автобусных перевозок. Первым их них был Ханс Паап, который со своим сыном Имантом Паапом будут осуществлять внутригородские перевозки на автобусах фирмы „Шевроле“ и „Федерал“. Самым вместительным был „Федерал“, который вмещал 32 пассажира. Внутригородские линии связывали центр города с Кренгольмом, Суконной фабрикой, Речным портом и портом Кулгу. Ханс Паап был одним из первых автовладельцев в Нарве ещё до Первой мировой войны.
Другим крупным владельцем автобусов и большегрузных автомобилей был Антон Хек. Он начинал, ещё в 1920- е годы, как водитель автобуса, а уже к 1936 году являлся владельцем автопарка из 6 автобусов и 2 грузовиков. В Усть- Нарве у него были гаражи и ремонтные мастерские. Его автобусы обслуживали пригородные линии связывая Аувере и Нарва- Йыэсуу с Нарвой. В Усть- Нарву по рабочим дням и субботам автобусы отправлялись каждый час, по воскресеньям каждые 15 минут.
18 июля 1936 года Антон Хек сам находился за рулём автобуса и уже собирался отправиться в путь по маршруту Нарва-Йыэсуу - Нарва, когда почувствовал себя плохо. Он умрёт в этот же день от сердечного приступа в возрасте 38 лет. Его похоронят рядом с семейным хутором, монумент на его могиле сохранился до сих пор.
Весь автопарк унаследует его жена Дженни Хек, которая ещё полгода будет стоять у руля их компании. В феврале 1937 года она продаст городу Нарва всё их семейное автохозяйство за 66500 крон. Город Нарва также выкупит автобусы Ханса Паапа и будет само осуществлять автобусные перевозки по городу Нарве и пригородам.
Как говорилось пресс-релизе того времени - это было сделано для того, чтобы повысить качество автобусного обслуживания в городе, повысить частоту рейсов автобусов и сделать систему централизованной.