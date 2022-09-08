Раньше жители Нарвы не боялись аллергии, но испытывали проблемы с городским транспортом: краткий экскурс в историю от нарвского гида

В начале XX нарвитяне и усть-наровцы были недовольны местными извозчиками. Они приезжали не вовремя, опаздывали, были невежливы и постоянно бранились.

А извозчики в свою очередь были недовольны городскими дорогами. Они часто бастовали, жаловались на порчу и даже поломку экипажей, отказывались выезжать по адресу до приведения городских мостовых в порядок. Конфликт был затянувшийся и стороны не хотели идти навстречу друг другу.

Городские власти говорили, что невозможно отремонтировать все дороги сразу и что нужно пользоваться тем, что есть. Извозчики утверждали, что извоз не выгоден - из- за плохих дорог на постоянный ремонт экипажей тратились большие деньги.

Очень часто гости, прибывшие на вечернем поезде, не могли до ночи добраться по нужному адресу из- за того, что нарвские извозчики отказывались ночью ездить на своих экипажах. Иногда гости ночевали прямо железнодорожном вокзале.

Летом нарвские извозчики ехали подработать в Гунгербург. Но там и своих извозчиков хватало. Так что, конкуренция была не шуточной, как и спрос. Если в мае в Гунгербурге вы хотели найти извозчика, то это было бесполезным занятием. Их днём с огнём не сыскать было!

Куда же они все подевались? А дело было вот в чём: аристократия, отдыхавшая здесь в мае месяце, когда пыльца облетала с хвойных деревьев, заказывали извозчика и ехали всей семьей на час- два в лес и колесили по нему, жадно вдыхая пыльцу. Сейчас бы все воскликнули - „аллергия! Боже мой, что же вы делаете?“

Но тогда это был писк моды: фитонциды, насыщенный хвоей воздух- всё это должно было исцелять болезни. Поэтому деньги не экономили и пытались этот короткий период использовать максимально полезно и посещать лес каждый день. Это очень не нравилось местным, так как извозчики взвинчивали цены на поездки по Гунгербургу. Но туристический сезон - он на то и был дан местным семьям, чтобы немножко поправить свое благосостояние благодаря исключительно богатым дачникам.

Когда же появились первые автобусы?