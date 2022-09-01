Продлите свой летний отпуск в Латвии! Места, которые нужно непременно посетить

Хотя летние месяцы уже пролетели, это еще не значит, что нужно выкинуть из головы мысли об отпуске. Открывать для себя ближние и дальние места приятно и в хорошую осеннюю погоду. Читайте здесь, что вам и вашим близким может предложить Латвия, наш южный сосед.
Via Jurmala Outlet Village
Первый и единственный в странах Балтии аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village приглашает за летними покупками. Здесь круглый год можно найти любимые бренды со скидками от 30 до 70 процентов. Это значит, что цены в аутлет-городке всегда минимум на 30% ниже, чем в торговых центрах, и это указано на каждом ценнике. Кроме того, здесь регулярно проводятся сезонные и тематические распродажи.
На территории Via Jurmala Outlet Village площадью 13 500 м2 представлено более 130 брендов для всей семьи. Среди них Tommy Hilfiger, Guess, Puma, Crocs, Columbia, Levi's, Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Diesel и многие другие.
Невозможно провести семейные выходные лучше, чем посетив Via Jurmala Outlet Village, ведь аутлет-городок в средиземноморском стиле построен под открытым небом. Поэтому шопинг можно совместить с полезной прогулкой на свежем воздухе и отдыхом в каком-нибудь ресторане, к которым прибавился известный и любимый многими семейный ресторан восточной кухни Gan Bei. Продолжить выходные можно в спа-отелях Юрмалы и Риги или в аквапарке, который находится в пяти минутах ходьбы от аутлет-городка. Для маленьких посетителей в аутлет-городке оборудована детская игровая площадка City Kids, а также проводятся различные детские мероприятия под руководством инструкторов.
С предложениями и мероприятиями можно познакомиться на сайте www.viajurmala.com и в социальных сетях.
Via Jurmala Outlet Village находится на Юрмальском шоссе, соединяющем Ригу и известный курорт Юрмала, и ждет вас каждый день с 10:00 до 20:00. До встречи!
Удивительная Елгава
Елгаву, четвертый по величине город Латвии, расположенный всего в 46 километрах от Риги, характеризуют богатая история и природа, вкусная еда и бодрящие мероприятия на воде.
Познакомьтесь с башней Елгавской церкви Святой Троицы, историческими экспозициями, выставочным залом и смотровой площадкой.
Полюбуйтесь картинами Гедерта Элиаса в Елгавском музее истории и искусства им. Гедерта Элиаса. Элиас — один из самых известных мастеров латышского реализма, представителей фовизма и неоклассицизма.
Прикоснитесь к истории в Елгавском замке и посетите могилы курляндских герцогов. Елгавский замок – самый большой замок в стиле барокко в странах Балтии. В гробницах захоронены 24 представителя династии Кеттлеров и шесть представителей династии Биронов.
Насладитесь природой на пойменном лугу Лиелупе, территории Natura 2000, где обитает множество редких видов птиц и растений и более 80 диких лошадей. Там также есть деревянная смотровая башня высотой 19,2 метра и место для пикника.
Поиграйте и поучитесь в детском городке игр и развлечений парка Узварас. Игровые площадки разделены по возрастам и названы в честь латвийских животных: выдра, соня-полчок, барсук, рысь и белка-летяга. В зонах активных занятий и открытий можно играть и знакомиться с природными материалами.
Поддайтесь водным искушениям. Сядьте на корабль у причала, насладитесь водной прогулкой по рекам Дриксе и Лиелупе или возьмите напрокат сап-доску или водный велосипед, чтобы исследовать реки самостоятельно. Насладитесь солнечными днями на официальных городских пляжах.
Дополнительную информацию о туризме можно найти на сайте www.visit.jelgava.lv.
Пять причин посетить Юрмалу
1. Парки приключений
В центре Юрмалы расположен лесопарк Дзинтари (Dzintaru mežaparks), где можно провести время с семьей и друзьями, позаниматься спортом и насладиться сосновым воздухом. Искателям приключений обязательно понравятся проложенные по деревьям парка трассы разного уровня сложности, и сетевой парк, состоящий из пружинящих сетей и тоннелей.
2. Курортный парк Кемери
Одной из жемчужин Юрмалы является обновленный в 2021 году культурно-исторический парк Кемери. В парке площадью более 20 га можно увидеть образцы исторической архитектуры: павильон, ротонду и двенадцать мостов, пересекающих протекающую по территории парка реку. Более смелые посетители могут подняться на водонапорную башню Кемери высотой 42 метра.
3. Аквапарк Līvu Akvaparks
Отдохнуть и насладиться водными развлечениями можно в аквапарке Līvu Akvaparks. В аквапарке более 20 горок и более 10 бассейнов, а также спа-комплекс с банями.
4. Спа-отдых для всей семьи
Невозможно представить себе отдых в курортном городе Юрмале без спа-процедур. В лечебных процедурах большинства гостиниц и реабилитационных центров Юрмалы до сих пор используются подземные минеральные воды, богатые серой, бромидом и хлоридом натрия, а также целебные сапропелевые грязи из местных озер.
5. Равновесие природы
Юрмала привлекает как своим 24-километровым пляжем, так и изобилием нетронутой природы. Отдыхающим обязательно понравится тропа Большой Кемерской пустоши (Lielā Ķemeru tīreļa taka), где можно увидеть болото с озерными лабиринтами.
Дополнительную информацию о городе Юрмале можно найти на сайте www.visitjurmala.lv.
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Приглашаем вас сбежать от рутины, провести больше времени с семьей или друзьями и вдохновиться новыми идеями.
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В ресторане Jūrmala вы можете насладиться вкусной едой. Мы предлагаем широкий выбор блюд европейской кухни, тщательно разработанных в соответствии с сезоном и современными тенденциями. Мы подумали и о наших маленьких гостях и специальном детском меню. В современных номерах на верхних этажах отеля можно любоваться закатом и видом на Юрмалу. Однако более веселый отдых предлагает бар Seaside на 11-м этаже отеля, где вкусными напитками можно насладиться в сопровождении музыкальных ритмов.
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