Продлите свой летний отпуск в Латвии! Места, которые нужно непременно посетить

Via Jurmala Outlet Village

Первый и единственный в странах Балтии аутлет-городок Via Jurmala Outlet Village приглашает за летними покупками. Здесь круглый год можно найти любимые бренды со скидками от 30 до 70 процентов. Это значит, что цены в аутлет-городке всегда минимум на 30% ниже, чем в торговых центрах, и это указано на каждом ценнике. Кроме того, здесь регулярно проводятся сезонные и тематические распродажи.

На территории Via Jurmala Outlet Village площадью 13 500 м2 представлено более 130 брендов для всей семьи. Среди них Tommy Hilfiger, Guess, Puma, Crocs, Columbia, Levi's, Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Diesel и многие другие.

Невозможно провести семейные выходные лучше, чем посетив Via Jurmala Outlet Village, ведь аутлет-городок в средиземноморском стиле построен под открытым небом. Поэтому шопинг можно совместить с полезной прогулкой на свежем воздухе и отдыхом в каком-нибудь ресторане, к которым прибавился известный и любимый многими семейный ресторан восточной кухни Gan Bei. Продолжить выходные можно в спа-отелях Юрмалы и Риги или в аквапарке, который находится в пяти минутах ходьбы от аутлет-городка. Для маленьких посетителей в аутлет-городке оборудована детская игровая площадка City Kids, а также проводятся различные детские мероприятия под руководством инструкторов.

С предложениями и мероприятиями можно познакомиться на сайте www.viajurmala.com и в социальных сетях.

Via Jurmala Outlet Village находится на Юрмальском шоссе, соединяющем Ригу и известный курорт Юрмала, и ждет вас каждый день с 10:00 до 20:00. До встречи!

Удивительная Елгава

Елгаву, четвертый по величине город Латвии, расположенный всего в 46 километрах от Риги, характеризуют богатая история и природа, вкусная еда и бодрящие мероприятия на воде.