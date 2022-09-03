Богохульство? Среди развалин Домского собора в Тарту хотят построить ресторан

Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм (Партия реформ) подтвердил, что горуправе о такой идее сообщили, но речь пока идет лишь о планах.

„Решающее слово здесь за Тартуским университетом, которому принадлежит Домский собор“, - сказал Тамм.

Тынис Сийгур, чей ресторан NOA Chef's Hall удостоился в этом году мишленовской звезды, подробно о своих планах с газетой делиться не пожелал. „Пообщаемся через пару недель“, - сказал он.

Тартуский Домский собор, расположенный на живописном холме Тоомемяги, – это одна из самых крупных и единственная двухбашенная средневековая церковь в Эстонии. Собор начали строить в XIII веке и достраивали до начала XVI века. Во время Ливонской войны собор был разрушен; с тех пор он перестал функционировать как церковь. В здании Домского собора действует музей Тартуского университета, знакомящий с историей науки и университетского образования.

По словам канцлера ТУ Кстины Валлимяэ, прежде всего для того, чтобы дать ход проекту, необходимо получить согласование Департамента охраны памятников старины. Туда эскиз ресторана уже передали. „В департаменте сказали, что нужно изучить, не повредят ли работы развалинам, а для этого требуются провести дополнительные исследования“, - сказала она.

Валлимяэ заверила, что музей в любом случае продолжит свою деятельность в Домском соборе.

„Серьезное обсуждение вопроса в университете пройдет в течение ближайших недель“, - отметила она.