Если вдруг нагрянут гости: топ лучших мест Таллинна для прогулок и отдыха
Авторы блога „Ээстис on hää“ Юлия и Виталий рассказывают о наиболее интересных местах Таллинна и, как и подобает экскурсоводам, знают такие детали о привычных, казалось бы, местах, которые вы точно не слышали!
Живешь себе, работаешь, отдыхаешь, а тут на тебе…и неожиданный гость! Родственник приехал, коллега или давний друг. Экскурсовода не заказать: нет времени, денег, нужно вот прямо сейчас. Выход есть! Вот вам краткий список того, куда сводить или направить гостя, чтобы он ощутил и почувствовал совершенно разный Таллинн.
Старый Город Таллинна
Удивительное место, в котором можно полностью погрузиться в атмосферу Средневековья. Это не случайно, ведь Таллинну удалось сохранить большую часть древней крепостной стены и средневековых строений, а также сеть средневековых улиц. Именно поэтому он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кадриорг и домика Петра
Этот парк радует нас с 1718 года, когда российский царь Петр I отдал приказ о его строительстве. Здесь гармонично уживаются английский, французский и японский сады, „большой“ и „малый“ дворцы императора, эстонские деятели культуры и политики, русские правители, модный купальный курорт и популярное место отдыха горожан.
Дом-музей Петра I - это старейший музей города Таллинна. Именно с этого дома началась история парка Кадриорг, ведь именно тут во время своих визитов в Ревель останавливался Петр I и его жена Екатерина I. В музее сохранилась та самая обстановка и предметы быта, которые были в обиходе у царской четы.
Пирита
Пирита - живописный район Таллинна, выходящий прямо к морю. Здесь гармонично переплетаются история и природа - буквально одно вытекает из другого. Тут можно:
побродить среди развалин монастыря святой Биргитты, который был построен в 15 веке
полюбоваться Певческим полем - необычной концертной площадкой, расположившейся на склоне холма и вмещающей до 75 000 зрителей
изучить мемориальный комплекс Маарьямяги - сразу несколько мемориальных объектов советского времени и современной Эстонии
прогуляться по территории бывшего замка графа Орлова-Давыдова, где сейчас расположился Эстонский исторический музей
пройтись вдоль моря по променаду и насладиться сказочной панорамой Таллинна
Каламая
С эстонского - „Рыбный дом“ - старейшее предместье Таллинна, которое было населено рыбаками и их семьями уже в 14 столетии. Тогда это был беднейший район с большим количеством таверн.
Сейчас Каламая - это самый модный район города с самой дорогой недвижимостью. Здесь обитает и наслаждается жизнью творческая интеллигенция. Деревянная застройка Каламая конца XIX - начала XX века - уникальный след в архитектуре Эстонии.
Теллискиви
Творческий городок Теллискиви расположился на территории бывшего промышленного комплекса. Это тот случай, когда в старых помещениях завода находятся модные кафе, галереи, магазины, музеи, стартапы.
Здесь творческая атмосфера буквально витает в воздухе и застыла на стенах… Десятки произведений уличного искусства украшают весь квартал. Почувствовать себя в центре тусовки можно именно здесь!
Модный современный квартал на берегу моря, который еще недавно был закрытой для посещения территорией. С 1912 года тут располагался завод по производству подводных лодок.
Сейчас здесь сосредоточены галереи, музеи, магазины, рестораны и современные производства - и всё это в бывших заводских помещениях. А еще Ноблесснер - это оригинальные многоквартирные дома, а также стильное и удобное городское пространство, признанное лучшим в странах Балтии.