Если вдруг нагрянут гости: топ лучших мест Таллинна для прогулок и отдыха

Живешь себе, работаешь, отдыхаешь, а тут на тебе…и неожиданный гость! Родственник приехал, коллега или давний друг. Экскурсовода не заказать: нет времени, денег, нужно вот прямо сейчас. Выход есть! Вот вам краткий список того, куда сводить или направить гостя, чтобы он ощутил и почувствовал совершенно разный Таллинн.

Старый Город Таллинна

Удивительное место, в котором можно полностью погрузиться в атмосферу Средневековья. Это не случайно, ведь Таллинну удалось сохранить большую часть древней крепостной стены и средневековых строений, а также сеть средневековых улиц. Именно поэтому он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кадриорг и домика Петра

Этот парк радует нас с 1718 года, когда российский царь Петр I отдал приказ о его строительстве. Здесь гармонично уживаются английский, французский и японский сады, „большой“ и „малый“ дворцы императора, эстонские деятели культуры и политики, русские правители, модный купальный курорт и популярное место отдыха горожан.

Дом-музей Петра I - это старейший музей города Таллинна. Именно с этого дома началась история парка Кадриорг, ведь именно тут во время своих визитов в Ревель останавливался Петр I и его жена Екатерина I. В музее сохранилась та самая обстановка и предметы быта, которые были в обиходе у царской четы.

Пирита

Пирита - живописный район Таллинна, выходящий прямо к морю. Здесь гармонично переплетаются история и природа - буквально одно вытекает из другого. Тут можно:

побродить среди развалин монастыря святой Биргитты, который был построен в 15 веке

полюбоваться Певческим полем - необычной концертной площадкой, расположившейся на склоне холма и вмещающей до 75 000 зрителей

изучить мемориальный комплекс Маарьямяги - сразу несколько мемориальных объектов советского времени и современной Эстонии

прогуляться по территории бывшего замка графа Орлова-Давыдова, где сейчас расположился Эстонский исторический музей

пройтись вдоль моря по променаду и насладиться сказочной панорамой Таллинна

Каламая