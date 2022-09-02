В Нарве подписан договор на создание нового туристического аттракциона "Виртуальная старая Нарва"

В марте этого года Фонд развития предпринимательства (EAS) одобрил проект „Новая жизнь Старой Нарвы“, в рамках которого в двух залах реконструируемой в настоящее время ратуши планируется создать новый туристический продукт – „Виртуальную старую Нарву“. Окончание работ планируется в июле 2023 года, то есть уже следующим летом все желающие смогут стать свидетелями насыщенного исторического прошлого города.

„Основной целью данного проекта является повышение осведомленности о Нарве, как о важном объекте культурного наследия. В течение пяти лет после реализации проекта мы постараемся увеличить количество зарубежных туристов, как минимум до допандемийного уровня. Это безусловно положительно скажется на экономической ситуации нашего города. Но, пожалуй, самое главное, что в здании ратуши будет воссоздана Старая Нарва – жемчужина северного барокко и один из самых красивых городов мира“, - сказала старший специалист Департамента развития и экономики Нарвы Ольга Смирнова.

В зале с дополненной реальностью можно будет познакомиться с довоенной Нарвой. Одним из основных физических объектов экспозиции будет модель довоенного города, которая изготовлена на основе бумажного макета Фёдора Шанцына и макета старой Нарвы, находящегося в Нарвском замке. С помощью информации на планшетах гости смогут получить, видео- и аудиоинформацию, фото и 3D изображения отдельных зданий и объектов, наиболее интересных с архитектурной и исторической сторон, и узнать о довоенной жизни города в целом.