03.09.2022, 12:43
Известная турфирма внезапно потребовала от клиента дополнительную плату уже после оплаты поездки
Департамент прав потребителей: по закону это разрешено
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Хотя договор между клиентом и туроператором уже был заключен, Novatours решил его изменить, отложив начало поездки на один день и попросив дополнительную плату в размере 70 евро.
Туристы из Эстонии решили слетать на отдых в Египет. Подходящий турпакет на восемь ночей они нашли среди предложений турбюро Estravel (перепродавец предложений Novatours). Общая стоимость турпакета на двоих составила 2770 евро. Как и полагается, стороны подписали соответствующий договор.