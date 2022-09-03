Новости
03.09.2022, 12:43

Известная турфирма внезапно потребовала от клиента дополнительную плату уже после оплаты поездки

 
Департамент прав потребителей: по закону это разрешено
Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
ФОТО: Shutterstock

Хотя договор между клиентом и туроператором уже был заключен, Novatours решил его изменить, отложив начало поездки на один день и попросив дополнительную плату в размере 70 евро.

Туристы из Эстонии решили слетать на отдых в Египет. Подходящий турпакет на восемь ночей они нашли среди предложений турбюро Estravel (перепродавец предложений Novatours). Общая стоимость турпакета на двоих составила 2770 евро. Как и полагается, стороны подписали соответствующий договор.

Однако неожиданно Novatours изменил туристический договор таким образом, что начало поездки было отложено на один день, а клиентам нужно было дополнительно заплатить 70 евро. Поскольку туристы решили, что изменение дат поездки и повышение стоимости путевки незаконно, они обратились в Департамент прав потребителей.

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