"Мы купили путевку в отель 5 звезд, а получили какую-то халупу": семья туристов из Эстонии в шоке от отдыха в Турции

В редакцию RusDelfi написал турист, оказавшийся в непростой ситуации на турецком курорте.

"Мы купили путевку у Novatours в отель 5 звезд в Алании. Сейчас находимся там же, но под видом пятёрки в Novatours нам продали размещение в старом 3-зведночном отеле, в котором очень сложно с маленьким ребёнком. На сайте у них представлен отель 5 звезд Lonicera Resort & SPA, по документам продают в Lonicera World Resort & SPA. Мы спросили в отеле, нам сказали, что ошибки нет. Но разница на сайте и в реальности - колоссальная".



Согласно информации на сайте отеля, его официальное название - Lonicera World Resort & SPA. Категорию "5 звезд" подтверждают многочисленные сайты бронирования (например, booking.com), лишь в паре случаев „звездность“ отеля указывается как „4+“). Однако в интернете можно найти много отзывов про некий старый корпус отеля, описание которого как раз похоже на изображения с фотографий, предоставленных эстонским туристом. Кроме того, на сайте самого отеля приводится следующая информация: "Территория и инфраструктура отелей Lonicera World и Lonicera Resort&SPA общая, за исключением главных ресторанов". Согласно этим данным, на территории гостиничного комплекса есть как минимум два здания, которые, вероятно, отличаются друг от друга.



По всей видимости, семья туриста из Эстонии попала как раз в это старое здание отеля. Во всяком случае, об этом говорят фотографии номера, который совсем не похож на категорию "5 звезд“: