Пассажиров airBaltic, летевших во Франкфурт, высадили из самолета. Вскоре этот же самолет улетел в Стокгольм

По его словам, пассажиры, следовавшие из Риги во Франкфурт, которые уже сели в самолет и приготовились к вылету, были высажены из него авиакомпанией по техническим причинам, однако спустя короткий период этим же самолетом отправили пассажиров, летевших в Стокгольм, пишет rusDelfi.lv.

Отвечая на вопрос Delfi Bizness, представители авиакомпaнии сообщили, что подобная рокировка была произведена, исходя из дальнейшего в тот день воздействия на рейсы airBaltic..

Автор поста в сети FB сообщил, что утром 29 августа, в аэропорту „Рига„ пассажиры поднялись на борт самолета airBaltic, совершавшего рейс BT243 по маршруту Рига — Франкфурт.

Пассажиры уже заняли свои места, когда было объявлено, что рейс не состоится по техническим причинам. Однако спустя короткий промежуток времени в этот же самолет усадили пассажиров, которые отправились в Стокгольм. Таким образом, путешественники из Латвии, целью которых был Сидней, прибыли туда на 12 часов позже, поскольку летели не по запланированному маршруту Рига-Франкфурт-Абу-Даби-Сидней, а Рига-Франкфурт-Сингапур-Сидней.

По информации flightradar24.com, рейс, который должен был вылететь в этот день из Риги во Франкфурт в 08.00, фактически вылетел в 12.08.

Представители airBaltic сообщили, что вылет рейса авиакомпании 29 августа из Риги во Франкфурт задержан по производственным причинам. Технические проблемы действительно были, но у самолета, который изначально должен был лететь из Риги в Стокгольм.

По причине технеполадок пассажиров, летевших в Стокгольм, было решено отправить в самолете, который планировал вылететь во Франкфурт. Решение было принято, исходя из дальнейшего влияния на полеты airBaltic в тот день.

По словам представителей авиакомпании, пассажирам, которым были причинены неудобства, предоставили талоны на питание в аэропорту „Рига“, а также предложили наиболее подходящие варианты добраться до места назначения.