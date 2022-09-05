Семья с двумя детьми решила отправиться в путешествие по Европе на три месяца: где взять на это деньги?

"Самый распространенный вопрос, который мы слышим, когда говорим о путешествиях, звучит так: "Что же у вас за работа такая, которая позволяет уехать так надолго?“ Да, мы оба можем работать во время путешествий - у нас есть офисная работа, которую при необходимости можно выполнять из любой точки мира. Это, безусловно, одно из необходимых условий для поездки на несколько месяцев, но нельзя забывать, что мы путешествуем с двумя маленькими шалопаями.

И вот 2,5 года назад, когда весь мир захлестнула эпидемия Covid-19 и в семье родилась малышка Луна, супруги решили, что настало время воплотить мечту в жизнь. "Коронавирус, пребывание дома с детьми, климатический кризис - всё это привело меня к пониманию, что жизнь - это здесь и сейчас. Я решила, что эта поездка обязательно должна состояться!" - вспоминает Хелена.

По словам Хелены, мечта отправиться в такое путешествии зародилась у них еще до рождения детей. Далекие страны, приключения и жизнь за границей манила каждый год, но из-за работы, быта и финансовых проблем приходилось постоянно откладывать мечту в долгий ящик. Как только в семье появились дети, Хелен и Уку пообещали друг другу, что обязательно отправятся в длительное путешествие до того, как их сын пойдет в школу.

"В то время, когда мир переживает один кризис за другим, мы с мужем решили собрать чемоданы, посадить детей в машину и отправиться в путешествие мечты. Мы едем в Европу на три месяца, из которых планируем два месяца провести в Испании и Португалии, а месяц отводим на красивые и интересные места по дороге из Эстонии и обратно", - рассказывает 31-летняя Хелена Томикас. Последние пару лет она работает главой коммуникационного отдела в MTÜ Tagasi Kooli. Ее муж Уку, которому недавно исполнилось 30 лет, вот уже шесть лет возглавляет один из отделов телекоммуникационной компании Messente Communications. У пары есть двое детей - 5-летний Торми и крошка Лейла, которой всего два с половиной года.

Путешествие начнется с круиза в Швецию, откуда семья на машине поедет в Леголенд, о котором мечтают дети, затем - в Германию и Францию. После этого они планируют неделю провести в Мадриде, а дальше объехать всё южное побережье материковой Испании и частично Португалию.

Им ежедневно требуется много нашего внимания, поэтому мы организовали поездку так, чтобы, отправляясь из Эстонии в Испанию, у Уку было две свободные от работы недели, и точно также на обратном пути. Уже на месте в Испании и Португалии он два месяца будет работать, присоединяясь к нам по вечерам и, конечно же, на выходных.

Я же договорилась с работодателем, что у меня будет три месяца неоплачиваемого отпуска, но чувствую, что настала пора двигаться дальше. Уже во время путешествия я буду подыскивать новые возможности для самореализации. Надеюсь, к декабрю, когда мы вернемся, у меня уже будет какой-то хороший вариант. Но я и сейчас помогаю с несколькими небольшими маркетинговыми проектами и, конечно же, пишу о нашем путешествии. Хотя, отправляясь в поездку, мы учитываем, что всё это время дохода у меня не будет", - рассказывает Хелена.

Сколько нужно денег для путешествия на три месяца?

"Еще одна будоражащая людей тема - во сколько нам обойдется такая поездка? Во-первых, когда мы около года назад делали расчеты, то у нас получилась сумма в 6000 евро. Но из-за повышения цен 6000 превратились в 8000, поэтому мы сейчас исходим из 8000 евро. В эту сумму входят: все ночевки, круиз в Швецию, билеты в Леголенд в Дании, ночевка в Леголенде, топливо для поездки из Эстонии в Испанию и обратно из Португалии в Эстонию. Расходы на питание мы рассчитываем отдельно, так как они у нас в любом случае даже дома были бы.

Так откуда же у нас взялись эти деньги? Мы откладывали их полтора года! Каждый месяц, получая зарплату, рассчитывали, сколько у нас остается после всех расходов, и понемногу откладывали на будущее путешествие. Конечно, не всегда всё шло так, как хотелось, и нам часто приходилось делать непредвиденные расходы, которые мы заранее не учли, но в целом мы молодцы. Случались и приятные вещи - например, подработки или бонусы, которые еще больше помогли накопить нужную сумму.

Если действительно чего-то очень сильно захотеть и делать всё возможное для достижения этой цели, то всё как-то само собой начнет двигаться в правильном направлении. Мне даже кажется, что подготовка к поездке прошла легче, чем ожидалось, друзья и родственники нас очень сильно поддерживали. Я очень благодарна им за эту поддержку. Это, безусловно, вдохновляет и мотивирует нас.

Хотя до поездки остается меньше 10 дней, но я совсем не чувствую, что это давно запланированное путешествие уже не за горами. Это моя последняя неделя на работе, дел масса, у детей насморк. Наверное, сейчас мои мысли заняты будничной суетой, да и прохладная погода не помогает снизить уровень стресса. Вероятно, только после последнего рабочего дня я начну уже основательно готовиться к отъезду, собирать вещи и подготавливать дом к приему человека, который останется следить за нашей собакой (поскольку наш милый пушистый друг не любит путешествовать на автомобиле и остается дома). Но сейчас я сосредоточена на своих последних рабочих заданиях", - говорит Хелена.

За путешествием семьи Томикас можно будет следить в инстаграме Хелены.