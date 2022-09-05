ФОТО | В Испании впервые с начала пандемии прошла знаменитая "Томатина"

Начало традиции было положено в 1945 году. Утверждается, что первая битва помидорами произошла между друзьями, в процессе драки на фестивале. С 1980 года помидоры для праздника поставляются городскими властями, а в 2002 году центральное бюро туризма присвоило фестивалю в Буньоле статус международного.

Ровно в 11:00 с городской ратуши запускается специальная петарда, которая служит сигналом начала томатной битвы. В этот момент на улицах города появляются несколько грузовиков, загруженных главными героями праздника — спелыми помидорами, которые и являются метательными снарядами. Участники праздника, подбежав под градом помидоров к машинам, хватают их и весело мстят тем, кто добежал до грузовиков первыми.

В этом году в празднике приняли участие около 20 000 человек, специально приехавших в Буньоле из разных стран мира. Для них организаторы приготовили 130 тонн спелых помидоров. За возможность поучаствовать в томатной битве нужно было заплатить 12 евро.

Это первая томатная битва с тех пор, как в 2020 году началась пандемия коронавируса.

Традиционно фестиваль проводится ежегодно в последнюю среду августа. Идея „Томатины“ возникла после масштабной драки за еду между детьми в Буньоле в 1945 году. В 1980-х годах фестиваль благодаря вниманию прессы превратился в популярное международное событие.