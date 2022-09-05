В Таллиннском аэропорту открывают новую зону ожидания для пассажиров бюджетных авиакомпаний

В ходе работ была перестроена территория площадью около 1500 квадратных метров, где теперь есть четыре новых зоны выхода на посадку, туалеты, подсобные помещения, а вскоре будет добавлен магазин самообслуживания R-Kiosk, сказала руководитель проекта по маркетинговым коммуникациям Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг.

Самые заметные изменения заметят пассажиры бюджетных авиакомпаний, путешествующие из Шенгенской зоны, однако новую зону выхода на посадку также можно использовать для обслуживания других авиакомпаний.

„В аэропорту появилось просторное помещение, где мы можем одновременно обслуживать 400 пассажиров, то есть мы увеличиваем пропускную способность аэропорта и работаем более эффективно“, - сказала Хярмаорг.