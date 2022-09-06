ФОТО | Фьорды, ледники, гречка и коровы — путешествие с детьми по Норвегии

"Поездку мы запланировали еще в декабре. Очень хотелось куда-то съездить. Смотрели много видео о путешествиях на YouTube и Норвегия очень запала нам в душу. Мы подумали — а почему бы и не попробовать?, — говорит Карина. — Неважно, зима сейчас или осень — мы всегда куда-то едем. В этот раз нам захотелось приключений“. Поэтому родители и не побоялись взять в путешествие своих детей.

Карина говорит, что долго и тщательно планировала эту поездку: "Нужно было обо всем подумать, тем более, что мы ехали с детьми. Важно быть готовым к любой ситуации. Погода в Норвегии переменчивая, поэтому мы с марта закупали одежду и обувь, которая подойдет как для солнечного дня, так и для дождливого и прохладного вечера. Удобная обувь очень важна — придется много ходить и лазить, это непросто. Без хорошей обуви вы не сможете насладиться поездкой“, — подчеркивает Карина.

Она вспоминает, что в первый день ей приходилось постоянно переодеваться: „Когда мы приехали в Осло, было жарко, но когда мы отправились в первое место для ночлега, становилось все холоднее и холоднее. Хотя температура менялась постепенно, нам приходилось переодеваться по несколько раз в день“. В общем, с собой надо брать вещи для любой погоды. Карина говорит, что без мужа ничего не получилось бы - именно Евгений спланировал маршруты и даже меню поездки.