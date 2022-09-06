В художественном музее KUMU началась подготовка выставки зарубежного цифрового искусства

Выставка „teamLab. Недолговечные цветы, парящие в море вечности“ наполнит большой зал музея KUMU волнами вечности, среди которых распускающиеся цветы раз за разом повторяют круговорот жизни. Эффектные пространственные инсталляции teamLab, черпающего вдохновение в природе, трансформируют концепцию искусства, созданного при помощи цифровых технологий, поражая воображение миллионов зрителей по всему миру.

„Виртуальный мир стремительно ворвался в музейные залы в 1990-х, способствуя формированию разнообразных способов художественного самовыражения через цифровые технологии. За прошедшие годы музей KUMU также не раз принимал высокотехнологичные выставки, в том числе инсталляции Рёдзи Икеда и Джереми Шоу. „teamLab. Недолговечные цветы, парящие в море вечности“ станет для зрителя эмоциональной прогулкой в искусственно созданной среде, которая манипулирует органами чувств и восприятием пространства. На деле такие работы в различных формах создавались с тех пор, как зародилось искусство в принципе“, – рассказывает Сирье Хелме, генеральный директор Художественного музея Эстонии.

Подготовка к масштабной выставке в некотором роде бросает вызов возможностям музея. „Для KUMU это первый настолько продолжительный период модификации зала для временной выставки – он закрыт для посетителей на три месяца. Но для крупных высокотехнологичных выставок это скорее минимальный срок подготовки, и расписание крайне плотное. Большая часть времени уйдет на строительство конструкций и установку техники. Затем команда teamLab сможет начать настройку компонентов инсталляции“, – поясняет координатор выставки Инга Яагус.