ФОТО | В Таллинне в шестой раз прошел Фестиваль кофе. Какие новинки там можно было попробовать?

Всего в Tallinn Coffee Festival со своим ассортиментом приняли участие более 50 предприятий. Помимо различных кофейных продуктов на фестивале представлены и другие горячие напитки, такие как чай и какао, а также всевозможная еда для любителей выпить чашечку кофе с чем-то вкусным.

Tallinn Coffee Festival каждый год готовит для посетителей что-то новое и интересное, но было там и многое из того, о чем мы уже писали в прошлом году. Поэтому смотрите прошлогоднюю статью, а в этот раз расскажем о новинках этого года.

Шведский бренд кофе Lykke продает свой кофе в алюминиевых банках из-под напитков. На самом деле внутри не жидкий кофе, а кофе в зернах или перемолотый. Оригинальный способ хранения, не правда ли? А еще Lykke радует своим дизайном, ярким и эксцентричным.

Магазин Caffé Uno предлагает необычные напитки, как „латте русалки“ или „латте единорога“. У них яркий цвет и сладкий вкус, но здесь есть бонус - напитки не содержат добавочного сахара, что полезно для здоровья и для фигуры. Есть и более традиционные напитки, типа матча латте. Все они доступны как в капсулах для кофе-машины, так и в растворимом виде.

Заменитель кофе Bambu сделан на основе известного всем цикория, но добавление других ингредиентов - например, желудей - придает ему необычный вкус, как будто бы он был поджарен на костре. Идеальный вариант для тех, кто хочет отказаться от употребления кофеина или кому наскучил обычный цикорий.

Любите горячий шоколад? Теперь вы можете попробовать не только белый горячий шоколад, но и розовый от Van Houten! Он сделан на основе нового популярного вида шоколада - рубинового, который был представлен в 2017 году. При этом вкус у такого горячего шоколада совершенно не похож на обычный.

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