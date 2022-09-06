Таллиннский аэропорт в августе обслужил рекордное с осени 2019 года количество пассажиров

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, в течение лета работники аэропорта изо всех сил старались быстро обслуживать возраставшее количество пассажиров. "Из месяца в месяц сокращается среднее время прохождения контроля: в июне этот показатель составлял 14 минут, в июле уже 11 минут, а в августе – всего 9 минут. Разумеется, в часы пик очереди становятся длиннее и время ожидания может увеличиться до одного часа. Периоды пиковой нагрузки будут влиять на время прохождения контроля и в будущем – в Таллиннском аэропорту это происходит ранним утром, в полдень и поздним вечером. Поэтому мы по-прежнему советуем прибывать в аэропорт заблаговременно, чтобы спокойно пройти все формальности".

Показатель заполняемости регулярных рейсов в августе оставался высоким, составляя в среднем 80%. В августе возобновились прямые рейсы в Грузию: из Таллинна в Кутаиси дважды в неделю летает Wizz Air. Функционировало 35 регулярных линий, причем пассажиры вновь чаще всего направлялись в важные для нашего региона узловые аэропорты Риги, Стокгольма и Хельсинки. На четвертом месте по количеству пассажиров оказалась Анталья, куда в основном летают чартерными рейсами. Всего чартерные рейсы обслуживали 7 пунктов назначения, в том числе курортные города в Черногории, Греции и Болгарии.

Больше всего пассажиров (24%) в августе обслужила авиакомпания Air Baltic с прямыми рейсами в 13 пунктов назначения. Ryanair с 15 маршрутами из Таллинна обслужила 21% пассажиров.

„Сезон массовых поездок еще не завершился. Наступление прохладной погоды заставляет людей активно планировать осенние путешествия. Мы наблюдаем активные продажи авиабилетов на рейсы в период осенних каникул в конце октября. Поэтому сейчас самое время обдумать свой следующий отдых от работы или учебы, в частности обратив внимание на возможности отпуска или каникул в горах на лыжах“, - сказал Ээро Пяргмяэ.

Самым оживленным региональным аэропортом был Курессааре, обслуживший за август 4142 пассажира. Через аэропорт Кярдла прошло 1486 пассажиров, Тарту – 1215, Пярну – 319. Число пассажиров в Курессааре и Кярдла увеличилось благодаря росту популярности отечественного туризма. Заполняемость рейсов на линии Тарту-Хельсинки непременно улучшится в рамках зимнего расписания, предлагающего гораздо более удобные возможности для пересадок в аэропорту финской столицы. Завершились сезонные регулярные рейсы из аэропорта Пярну в Хельсинки и Стокгольм. В течение сезона рейсами по маршруту Пярну-Хельсинки воспользовались 1404 пассажира, рейсами по маршруту Пярну-Стокгольм воспользовались 344 пассажира.