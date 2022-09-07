Рост цен продолжается. Tallink увеличивает топливные сборы на всех регулярных и круизных маршрутах

В марте Tallink уверял, что пока не будет вводить топливный сбор на рейсах по маршруту Таллинн-Хельсинки. Однако уже сейчас, согласно информации на сайте компании, к стоимости билетов на этой линии добавлен топливный сбор в размере 3 евро в одну сторону, 6 евро - туда-обратно и 5 евро за дневной рейс.

Ранее к стоимости поездки в одну сторону на линиях Хельсинки–Мариехамн, Турку–Мариехамн и Мариехамн–Стокгольм добавлялся топливный сбор в размере 1 евро 90 центов. Сейчас же эта сумма увеличилась до 3 евро. За поездку туда и обратно взимается дополнительная плата в размере 6 евро, а за однодневную поездку — 6 евро.

Доплата в одну сторону на рейсах Таллинн-Стокгольм, Хельсинки-Стокгольм и Турку-Стокгольм ранее составляла 2,90 евро, то есть за круиз каждому пассажиру нужно было доплатить 5,80 ​евро. Согласно новому прейскуранту, теперь на этих линиях взимается дополнительная плата в размере 7 евро в одну сторону и 10 евро за круиз туда и обратно.



По словам руководителя отдела коммуникаций Tallink Катри Линк, рост цен на топливо, электроэнергию и другие ресурсы, необходимые для эксплуатации судов, в последние месяцы был, как и в других сферах, очень высоким. "При эксплуатации судна доход должен покрывать все расходы на эксплуатацию корабля“, — объяснила Линк причину повышения цен.