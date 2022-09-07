ФОТО И ВИДЕО | Морской музей — первый музей в Эстонии, где можно использовать дополненную реальность

„Мы предлагаем новую возможность для посетителей Толстой Маргариты. Около трех лет назад мы открыли башню с многовековой историей в качестве музея, где на каждом шагу можно использовать оригинальные инновационные решения. Теперь к ним добавляется возможность открыть для себя историю мореходства посредством дополненной реальности. Для начала мы предлагаем воспользоваться ею, чтобы узнать о судьбе кораблей, сыгравших значительную роль в истории Эстонии. Тем самым мы надеемся вызвать больший интерес к морской тематике как у молодежи, так и у всех остальных посетителей“, — пояснил директор Морского музея Урмас Дрезен.



С помощью дополненной реальности в башне Толстой Маргариты можно узнать об истории восьми судов. Среди них парусники Hioma, Jaen Teär и Tormilind, пароходы Suur Tõll, Vironia и Eestirand, теплоходы Estonia и Fryderyk Chopin. Содержание было подготовлено работниками Морского музея. Технической реализацией занимался международный концерн сетевой связи и телекоммуникаций Ericsson, технологическим партнером которого была эстонская компания по разработке цифровых решений Mobi Lab.

„Это цифровое решение нового поколения, за которым может быть все будущее. Дополненная реальность активно используется, например, в развлекательной, военной и дизайнерской сферах, однако в музеях она еще только набирает обороты. Мы рады, что столь популярный и современный музей в Эстонии стал первым использовать новое решение. Будем надеяться, что посетителям оно понравится, и постепенно дополненная реальность войдет в повседневный обиход“, — сказал председатель правления предприятия Ericsson Eesti Андрус Дурейко.

Чтобы использовать новое цифровое решение, необходимо смарт-устройство, которым можно воспользоваться при посещении Морского музея без дополнительной платы. Каждое устройство, а также модель судна снабжены инструкциями, помогающими максимально комфортно пользоваться дополненной реальностью.