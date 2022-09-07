ФОТО И ВИДЕО | Морской музей — первый музей в Эстонии, где можно использовать дополненную реальность
С 6 сентября в Толстой Маргарите можно ознакомиться с историей судов с помощью цифрового решения нового поколения – дополненной реальности. Разработанное в сотрудничестве между Эстонским морским музеем и концерном Ericsson решение является первым подобным в Эстонии.
„Мы предлагаем новую возможность для посетителей Толстой Маргариты. Около трех лет назад мы открыли башню с многовековой историей в качестве музея, где на каждом шагу можно использовать оригинальные инновационные решения. Теперь к ним добавляется возможность открыть для себя историю мореходства посредством дополненной реальности. Для начала мы предлагаем воспользоваться ею, чтобы узнать о судьбе кораблей, сыгравших значительную роль в истории Эстонии. Тем самым мы надеемся вызвать больший интерес к морской тематике как у молодежи, так и у всех остальных посетителей“, — пояснил директор Морского музея Урмас Дрезен.
С помощью дополненной реальности в башне Толстой Маргариты можно узнать об истории восьми судов. Среди них парусники Hioma, Jaen Teär и Tormilind, пароходы Suur Tõll, Vironia и Eestirand, теплоходы Estonia и Fryderyk Chopin. Содержание было подготовлено работниками Морского музея. Технической реализацией занимался международный концерн сетевой связи и телекоммуникаций Ericsson, технологическим партнером которого была эстонская компания по разработке цифровых решений Mobi Lab.
„Это цифровое решение нового поколения, за которым может быть все будущее. Дополненная реальность активно используется, например, в развлекательной, военной и дизайнерской сферах, однако в музеях она еще только набирает обороты. Мы рады, что столь популярный и современный музей в Эстонии стал первым использовать новое решение. Будем надеяться, что посетителям оно понравится, и постепенно дополненная реальность войдет в повседневный обиход“, — сказал председатель правления предприятия Ericsson Eesti Андрус Дурейко.
Чтобы использовать новое цифровое решение, необходимо смарт-устройство, которым можно воспользоваться при посещении Морского музея без дополнительной платы. Каждое устройство, а также модель судна снабжены инструкциями, помогающими максимально комфортно пользоваться дополненной реальностью.
Морской музей является первым музеем в Эстонии, в котором можно ознакомиться с экспозицией с помощью дополненной реальности. Сегодня те же партнеры работают над тем, чтобы со следующего года посредством похожего решения можно было ознакомиться с помещениями и историей ледокола Suur Tõll, который находится в Летной гавани.
Дополненная реальность:
Дополненная реальность представляет собой сочетание реальной и виртуальной среды. Виртуальные объекты, созданные интеллектуальным устройством, отображаются „поверх“ живого изображения реальности так, что изображение, которое видит пользователь, представляет собой комбинацию виртуальной среды и реальности.
Суда, об истории которых можно узнать посредством дополненной реальности:
Hioma — трехмачтовый барк, построенный в 1848 году в порту Суурсадам на Хийумаа. Это первое построенное в Эстонии парусное судно, которое в 1854 году обогнуло мыс Горн, т.е. самую низкую точку Южной Америки.
Трехмачтовая баркентина Jaen Teär была построена в 1926 году на верфи Паписсааре на Сааремаа и через 10 лет была перестроена в моторную шхуну.
Tormilind – четырёхмачтовая баркентина, построенная на берегу залива Хара в 1920—1922 годах. Это одна из самых известных эстонских баркентин, а также одно из самых больших судов, построенных на эстонском побережье.
Suur Tõll — эстонский ледокол-пароход, построенный в 1914 году в Штеттине, Германия (ныне Щецин, Польша). Этот в свое время самый современный в мире ледокол-пароход можно посетить в Морском музее Эстонии.
Пассажирский пароход Vironia — пароход, построенный в Копенгагене в 1906 году. Перевозившее пассажиров судно было самым большим пассажирским судном в Эстонии до Второй мировой войны.
Eestirand — пароход, построенный в Шотландии в 1910 году, который позже использовался в Эстонии как рыболовецкое и грузовое судно. В 1932—1939 годах он был самым большим судном в Эстонии.
Estonia — эстонский паром, построенный в 1980 году на верфи Meyer Werft в Папенбурге, Германия. В 1993 году паром начал курсировать по маршруту Таллинн—Стокгольм как самое большое эстонское пассажирское судно того времени.
Fryderyk Chopin — рыбоконсервная плавучая база, которая была построена в 1965 году в Гданьске (Польша) для эстонской рыбной промышленности. Судно служило в основном в Атлантическом океане. До 1987 года база была самым крупным судном в Эстонии.