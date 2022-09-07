ФОТО и ВИДЕО | Таллиннский аэропорт расширяется! Открыта новая зона ожидания за 1,8 млн евро(4)
На первом этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта открыта новая зона ожидания. Для пассажиров, путешествующих внутри Шенгенской зоны, это означает более удобное ожидание рейсов. Новая зона, в основном, создана для обслуживания пассажиров лоукостеров.
В ходе строительных работ была построена зона ожидания примерно в 1500 м², где находится 4 новых ворот на посадку, туалеты, а в скоре появится и магазин самообслуживания R-Kiosk.
Новая зона вмещает до 400 пассажиров, позволяет улучшить пропускную способность и эффективность аэропорта, а также лучше рассредоточить пассажиров в помещении.
Строительство новой посадочной зоны обошлось в 1,8 млн евро.
Таллиннский аэропорт собирается продолжить расширяться. На очереди расширение и реновация зоны ожидания для пассажиров, путешествующих за пределы Шенгенской зоны, которая должна быть готова в 2023 году. Также планируется автоматическая система сортировки багажа и система проверки багажа нового поколения в зоне контроля безопасности.