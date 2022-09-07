ФОТО и ВИДЕО | Таллиннский аэропорт расширяется! Открыта новая зона ожидания за 1,8 млн евро

В ходе строительных работ была построена зона ожидания примерно в 1500 м², где находится 4 новых ворот на посадку, туалеты, а в скоре появится и магазин самообслуживания R-Kiosk.

Новая зона вмещает до 400 пассажиров, позволяет улучшить пропускную способность и эффективность аэропорта, а также лучше рассредоточить пассажиров в помещении.

Строительство новой посадочной зоны обошлось в 1,8 млн евро.



Таллиннский аэропорт собирается продолжить расширяться. На очереди расширение и реновация зоны ожидания для пассажиров, путешествующих за пределы Шенгенской зоны, которая должна быть готова в 2023 году. Также планируется автоматическая система сортировки багажа и система проверки багажа нового поколения в зоне контроля безопасности.