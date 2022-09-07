Туристический кластер Ида-Вирумаа просит правительство незамедлительно вмешаться для уменьшения стоимости энергии(10)
Активные предприятия в сфере туристических услуг уже больше 10 лет объединяются в туристическом кластере, координирует который Центр Предпринимательства Ида-Вирумаа (уездный центр развития).
Обращение туристического кластера Ида-Вирумаа в связи с энергокризисом: просьба незамедлительно вмешаться для уменьшения стоимости энергии
"Туристический кластер Ида-Вирумаа состоит из активных представителей туристических услуг (проживание, питание, досуг). Начиная с весны 2020 года мы оперативно предоставляли обратную связь о реальном положении вещей в пострадавшем от кризиса секторе, а также передавали предложения от предприятий.
В период с 01.09 – 06.09.2022 внутри кластера мы провели опрос (в выборке участвовали спа-центры, гостиницы, места общепита и досуга). Количество работников в выборке - 598. Основной целью опроса - определить какие действия необходимо предпринять в ситуации, где стоимость энергоресурсов зимой 2022 года возрастёт в два раза по сравнению с зимой 2021 года.
Мы не стали продлевать прогноз до 2-3 лет. В этом случае план действий поменялся и предприятия должны будут просто закрыться.
По сравнению с периодом январь-апрель 2019 года, к зиме 2022 года (на период январь-март) энергозатраты увеличились в 2-3 раза, до 20% от оборота.
Если зимой 2022 года стоимость повыситься в два раза, то затраты на энергию составят 25% от оборота, а для СПА центров – 40% и крупных центров развлечений более 50% от оборота. Ростом стоимости за услуги компенсировать не получиться. В этом случае рост цен за услуги должен составить 100% - с таким ростом продавать невозможно.
Все предприятия должны сократить минимум по одному подразделению, прогноз сокращений 167 человек (из всего количества работников в выборке - 598). 5 предприятий планируют временное закрытие, одно предприятие планирует остановить деятельность с пояснением: „Так как прогнозы на высокую стоимость электроэнергии сделаны на три года, то запуск после временного закрытия настолько дорого обойдется, что на три сезонных месяца не имеет смысла вообще открываться. В случае, если необходимо принять решение о временном прекращении деятельности, то минимум на три года. Вряд ли после такого срока кто-то возобновит работу.“
У спа-центров и больших центров развлечений образуются затраты на восстановление. На восстановление при закрытии небольшого спа-центра необходимо около 1 миллиона евро.
Вклад в сбережение энергоресурсов уже сделан, у продвинутых предприятий возможности для оптимизаций практически не осталось. Долю самофинансирования в программах поддержки найти в таких условиях невозможно. Если меры появятся весной, участников уже не будет.
Договоры с фиксированной ценой ситуацию не улучшат, так как по сравнению с 2021 годом стоимость выросла в несколько раз (например, для небольшого хостела в 6.5 раза). Договоры с высокой стоимостью предлагаются заключить на 7 лет. Теряется возможность распределять экономию на основании дневного и ночного тарифов. Фиксирование стоимости на пике рынка не является рациональным решением. Те, кто зафиксировал тариф год назад и те, кто сделает это сейчас находятся не в равных условиях.
Самым главным риском в ближайшее время является неплатёжеспособность.
Учитывая вышеперечисленное, просьба взвесить следующие предложения:
Необходимо срочное вмешательство в уменьшение стоимости энергоресурсов. В том числе внести потолок стоимости CO2, создании регуляционного рынка, где имелась бы возможность регулировать потребление энергии, введение потолка цен для стоимости энергоресурсов.
Поддержка необходима всем, но так как спа-центры являются образующими систему предприятиями и которые создают клиентуру для других, то для выживаемости сектора, их сохранение наиболее важно.
Создать меры поддержки для оперативного энергосбережения предприятий сферы услуг и организаций.
Двойной эффект кризиса в Ида-Вирумаа и региональные влияющие факторы:
На регион Ида-Вирумаа влияет двойной эффект кризиса – наш основной внешний рынок Россия (26% в 2019 г.) полностью исчез. Переход и замена на основной внешний рынок Эстонии – Финляндию займёт от 5-10 лет. Уже ослабленный сектор.
Позиция Ида-Вирумаа в международной транспортной сети, в контексте передвижения товаров и людей, после закрытия границы с РФ, значительно ухудшилась. Прекратился транзитный туризм. Мы превратились в так называемый конечный пункт.
Ида-Вирумаа является промышленным регионом с наименьшей предпринимательской активностью и возобновить мелкий и средний бизнес здесь труднее всего.
Внутренний туризм является неотъемлемой частью интеграционного механизма и предприятия из сферы туризма привлекли в регион с 2018 года около 150 000 эстонцев. В случае прекращения внутреннего туризма затормозиться и процесс слияния.
Непривлекательная среда обитания в Ида-Вирумаа является крупнейшим тормозом развития – сюда не привлекают работать и селиться с других регионов. Туристический сектор заметно преобразил и улучшил среду обитания региона (привлекательная среда, услуги общепита, отдыха и досуга в том числе и для местных жителей). Уменьшается привлекательность региона.
Для установки сооружений возобновляемой энергии в Ида-Вирумаа введены ограничения со стороны Министерства обороны (для солнечных панелей).
Активные предприятия в сфере туристических услуг уже больше 10 лет объединяются в туристическом кластере, координирует который Центр Предпринимательства Ида-Вирумаа (уездный центр развития)".
Туристический кластер Ида-Вирумаа просит правительство предоставить обратную связь насколько возможно учесть наши предложения.