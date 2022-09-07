Туристический кластер Ида-Вирумаа просит правительство незамедлительно вмешаться для уменьшения стоимости энергии

По сравнению с периодом январь-апрель 2019 года, к зиме 2022 года (на период январь-март) энергозатраты увеличились в 2-3 раза, до 20% от оборота.

Если зимой 2022 года стоимость повыситься в два раза, то затраты на энергию составят 25% от оборота, а для СПА центров – 40% и крупных центров развлечений более 50% от оборота. Ростом стоимости за услуги компенсировать не получиться. В этом случае рост цен за услуги должен составить 100% - с таким ростом продавать невозможно.

Все предприятия должны сократить минимум по одному подразделению, прогноз сокращений 167 человек (из всего количества работников в выборке - 598). 5 предприятий планируют временное закрытие, одно предприятие планирует остановить деятельность с пояснением: „Так как прогнозы на высокую стоимость электроэнергии сделаны на три года, то запуск после временного закрытия настолько дорого обойдется, что на три сезонных месяца не имеет смысла вообще открываться. В случае, если необходимо принять решение о временном прекращении деятельности, то минимум на три года. Вряд ли после такого срока кто-то возобновит работу.“

У спа-центров и больших центров развлечений образуются затраты на восстановление. На восстановление при закрытии небольшого спа-центра необходимо около 1 миллиона евро.

Вклад в сбережение энергоресурсов уже сделан, у продвинутых предприятий возможности для оптимизаций практически не осталось. Долю самофинансирования в программах поддержки найти в таких условиях невозможно. Если меры появятся весной, участников уже не будет.

Договоры с фиксированной ценой ситуацию не улучшат, так как по сравнению с 2021 годом стоимость выросла в несколько раз (например, для небольшого хостела в 6.5 раза). Договоры с высокой стоимостью предлагаются заключить на 7 лет. Теряется возможность распределять экономию на основании дневного и ночного тарифов. Фиксирование стоимости на пике рынка не является рациональным решением. Те, кто зафиксировал тариф год назад и те, кто сделает это сейчас находятся не в равных условиях.