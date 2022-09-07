ВИДЕО | Рейнсалу: ограничения на въезд для российских туристов могут ввести уже во второй половине сентября

Урмас Рейнсалу сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран Балтии сегодня пришли к общему решению относительно запрета на выдачу виз туристам из числа граждан России.

"Это не международное соглашение, а общее понимание того, как поступить“, — сказал Рейнсалу, по словам которого министры иностранных дел трех стран представят эту идею своим правительствам. В случае с Эстонией это означает, что план действий будет вынесен на завтрашнее заседание кабинета министров. "Правительства должны отдельно принять решение“.

Министр иностранных дел также сказал, что ожидает, что все страны мира последуют примеру стран Балтии. Есть ли страны, которые более уверены в принятии подобных действий?

"Я не буду спекулировать на эту тему. Естественно, это имеет особое значение для стран нашего региона, но мы, конечно, предпочли бы видеть общеевропейскую модель“, — сказал Рейнсалу. Он добавил, что на самом деле примеру стран Балтии в этом вопросе могли бы последовать и другие страны во всем мире. До сих пор в рабочих группах бóльшую активность проявляли представители Польша и Финляндии.

Каковы сроки реализации этой инициативы?

"Хотелось бы, чтобы это было бы уже реализовано во второй половине сентября“, - ответил Рейнсалу. Он отметил, что такое решение призвано оказать дополнительное давление на Россию: "И чтобы граждан страны-агрессора на нашей территории было меньше чисто физически“.