07.09.2022, 19:47
Ростуризм предложит ввести электронные визы в Россию для жителей 52 стран, в том числе и Эстонии(19)
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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на следующей неделе обратится в МИД с предложением запустить электронные визы для иностранных туристов из 52 стран. В их число войдут все страны ЕС, сообщает РИА „Новости“.
„Я буду предлагать Сергею Викторовичу Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, который изначально планировался. Там было 52 страны, в том числе все европейские“, — сказала Догузова. Она отметила, что данный вопрос будет обсуждаться в ближайшее время на ее встрече с министром иностранных дел.
Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Россия не должна ограничивать въезд в страну европейцев в ответ на визовые ограничения для россиян со стороны ЕС.