Ростуризм предложит ввести электронные визы в Россию для жителей 52 стран, в том числе и Эстонии

„Я буду предлагать Сергею Викторовичу Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, который изначально планировался. Там было 52 страны, в том числе все европейские“, — сказала Догузова. Она отметила, что данный вопрос будет обсуждаться в ближайшее время на ее встрече с министром иностранных дел.