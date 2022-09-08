Количество туристов в предприятиях по размещению Эстонии выросло за счет зарубежных туристов

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось более 229 000 зарубежных и около 250 000 местных туристов. „Количество иностранных туристов в годовом сравнении было на 169% больше, однако по сравнению с июлем докризисного 2019 года все же еще на 30% меньше. Численность местных туристов в последние два года росла быстро, однако по сравнению с прошлым годом в июле этого года уменьшилась на 16%“, – уточнила Лаурмаа.