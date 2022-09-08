08.09.2022, 11:03
Где провести медовый месяц или романтические каникулы? 7 самых удачных направлений
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День свадьбы неповторим. Правда, предшествовавшие ему суматоха и волнение порядком выматывают, так что свадебное путешествие становится долгожданным бонусом, когда можно побыть только вдвоем. И совсем неплохо и спустя время устраивать себе не менее романтические каникулы. Но куда же поехать? Разбирался журнал JANA Luxury.
Божественный Бали
Бали не зря называют островом богов. Вулканы, райские пляжи и храмы делают его идеальным направлением как для отъявленных романтиков, так и для искателей приключений.
Днем можно прогуливаться по белоснежному песку Нуса Пениды или потрясающим рисовым полям Убуды, а с наступлением темноты наслаждаться ужином при свечах в бамбуковом домике посреди джунглей или же танцевать при свете луны.