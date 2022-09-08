Где провести медовый месяц или романтические каникулы? 7 самых удачных направлений

День свадьбы неповторим. Правда, предшествовавшие ему суматоха и волнение порядком выматывают, так что свадебное путешествие становится долгожданным бонусом, когда можно побыть только вдвоем. И совсем неплохо и спустя время устраивать себе не менее романтические каникулы. Но куда же поехать? Разбирался журнал JANA Luxury.