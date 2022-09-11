Крошечное королевство на краю Сааремаа: на Сырве избрали нового короля

До Второй мировой войны на полуострове Сырве было две волости - Салме и Торгу, которые в советское время были объединены в один Салмеский сельсовет. Согласно опросу, проведенному еще до восстановления независимости Эстонии, 70% местных жителей хотели бы воссоздать волость Торгу. Однако в результате административной реформы 1992 года про Торгу и вовсе забыли, и в итоге оказалось, что территории как будто бы и нет - она не получила статус отдельной волости и не стала частью волости Салме.