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11.09.2022, 11:25

Крошечное королевство на краю Сааремаа: на Сырве избрали нового короля

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Raul Vinni
Õhtu esimese tantsu tegi kuningas Kristian I abikaasa Sillega.
Õhtu esimese tantsu tegi kuningas Kristian I abikaasa Sillega.
ФОТО: Irina Mägi | Ekspress Meedia

Королевство Торгу, появившееся 30 лет назад из-за небольшой административной ошибки, вновь процветает. Совсем недавно там избрали нового короля.

До Второй мировой войны на полуострове Сырве было две волости - Салме и Торгу, которые в советское время были объединены в один Салмеский сельсовет. Согласно опросу, проведенному еще до восстановления независимости Эстонии, 70% местных жителей хотели бы воссоздать волость Торгу. Однако в результате административной реформы 1992 года про Торгу и вовсе забыли, и в итоге оказалось, что территории как будто бы и нет - она не получила статус отдельной волости и не стала частью волости Салме.

По словам Каупа Виппа, до сих пор непонятно, как так получилось. Он предполагает, что всему виной могло быть либо разгильдяйство какого-нибудь чиновника, либо чей-то злой умысел незаметно присоединить Торгу к Салме. „Это всё спекуляции, и никто, черт возьми, не знает, как так могло произойти, но конечным результатом стало то, что Торгу в составе Эстонской Республики не оказалось“, - рассказывает Випп.

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