В Португалии в саду за жилым домом обнаружили скелет самого большого динозавра в Европе

Скелет нашли в саду за жилым домом в португальском городе Помбал. Размеры скелета — 12 метров в высоту и 25 метров в длину. Он был найден в естественной позе. Ученые предполагают, что животное умерло около 150 миллионов лет назад, сообщает Euro-pulse.