09.09.2022, 09:17
В Португалии в саду за жилым домом обнаружили скелет самого большого динозавра в Европе
ФОТО: | Scanpix
Группа испанских и португальских ученых обнаружила останки брахиозавра — самого крупного из всех динозавров и наземных животных, когда-либо существовавших на Земле. Это также и самый большой сохранившийся скелет динозавра, найденный в Европе.
Скелет нашли в саду за жилым домом в португальском городе Помбал. Размеры скелета — 12 метров в высоту и 25 метров в длину. Он был найден в естественной позе. Ученые предполагают, что животное умерло около 150 миллионов лет назад, сообщает Euro-pulse.
Брахиозавр – представитель травоядных динозавров. Такие динозавры имели длинные шеи и ходили на четырех ногах.