Котлеты с крапивой и каперсы из одуванчиков: как в лесу приготовить вкусный обед?(2)
Прогулка по лесу всегда щекочет наши нервы, ведь никогда точно не знаешь, в какой ситуации можешь оказаться. Тем не менее даже самая невинная прогулка может превратиться в увлекательное приключение или даже историю выживания, о которой мы раньше с замиранием сердца читали в книгах.
И даже если не нужно беспокоиться о своем благополучии, лес в своей первозданной красоте преподносит нам множество испытаний – ночёвка под звёздным небом, знакомство с необычными животными или наслаждение неведомой уникальной едой. С этими съедобными жемчужинами, спрятанными в лесу, нас познакомит Сигне Охакас, походный гид из Wanderlust Matkad.
Походный обед для всей семьи в осеннем лесу
Прогулка по лесу всегда щекочет наши нервы, ведь никогда точно не знаешь, в какой ситуации можешь оказаться. Тем не менее даже самая невинная прогулка может превратиться в увлекательное приключение или даже историю выживания, о которой мы раньше с замиранием сердца читали в книгах.
И даже если не нужно беспокоиться о своем благополучии, лес в своей первозданной красоте преподносит нам множество испытаний – ночёвка под звёздным небом, знакомство с необычными животными или наслаждение неведомой уникальной едой. С этими съедобными жемчужинами, спрятанными в лесу, нас познакомит Сигне Охакас, походный гид из Wanderlust Matkad.
Что взять с собой для приготовления трапезы?
Самым важным помощником, о котором следует позаботиться для приготовления пищи в лесу, является огонь, а также необходимые для его разведения средства. Если вы путешествуете по местам, где нет площадок для разведения костра, можно взять с собой газовую горелку, чтобы разогреть или приготовить еду. Также стоит упаковать посуду и в качестве приправ хотя бы соль и перец. Яркие вкусовые акценты можно найти уже в самой природе: душица, чабрец, тысячелистник и другие ароматные растения. Питьевую воду, конечно же, тоже нужно брать с собой, но ее можно взять и из чистых водоёмов с помощью фильтра для очистки воды. Эти фильтры продаются в специализированных магазинах.
Закуска
Возбуждающая аппетит закуска – обжаренные побеги хмеля
Вместо известного всем супа из крапивы можно начать трапезу с настоящего фейерверка вкусов. Большинство людей знают хмель как растение, из которого уже более тысячи лет изготавливают пиво, однако мало кто знает, что хмель может быть ещё и вкусной закуской для застолья на природе.
Для этого нужно нарвать горсть побегов ярового хмеля, слегка посыпать их солью и обжарить на горячей сковороде на сливочном или растительном масле. Хмель встречается во влажных тенистых прибрежных лесах и на опушках, часто на
берегах канав или рек. Чтобы добавить приятно хрустящей закуске ещё большей пикантности, можно посыпать побеги хмеля чёрным перцем.
Более того, по преданиям, в средние века беспокойных монахов в монастырях поили чаем из шишек хмеля, обладающим успокаивающим и усыпляющим действием. Не забывайте об этом, когда идёте в поход с палатками!
Основное блюдо
Котлеты из сныти и крапивы с лесной спаржей и каперсами из одуванчиков
В эстонских лесах нет недостатка в сныти и крапиве. Мы часто встречаем этих неприятных завоевателей у себя в саду, но использовать их можно более эффективно, чем просто вытаптывать. Нужно набрать достаточное количество молодых листьев, мелко их нашинковать, перемешать с яйцом и небольшим количеством муки, сформировать из них котлеты любой формы, приправить солью и перцем и выложить на горячую сковороду. В результате получаются вкусные и питательные котлетки, полные чистой силы леса! А детям наверняка будет интересно попробовать жжется ли крапива.
Чтобы разнообразить застолье, соберите молодые побеги иван-чая – они очень полезны и идеально подходят к котлетам. Заверните побеги в ломтики бекона или просто добавьте чеснок, немного посыпьте солью, обжарьте на масле и наслаждайтесь вкусом лесной спаржи!
Если желаете добавить пикантный гарнир, приготовьте его из бутонов одуванчика. Осенью к сожалению одуванчики уже отходят, но вот грибы, брусника и клюква присутствуют и с ними наши хозяйки непременно найдут что приготовить.
Тем не менее, в ожидании следующего сезона делимся с читателями полезным рецептом загодя:
Каперсы из одуванчиков
● Несколько пригоршней нераскрывшихся бутонов одуванчика
● 2 ст. л. сахара
● 2 ст. л. соли
● 2 ст. л. уксуса (30%)
● 1 л воды
Вымойте собранные цветки и переложите их в чистые банки. Вскипятите маринад и залейте цветки горячим маринадом. Закройте банки, дайте им остыть и храните в холодильнике.
Помимо сныти и крапивы, нельзя забывать и о повсеместно распространённой лебеде. Широко известное как сорняк растение удивительно универсально на кухне и по вкусу больше всего напоминает шпинат. Лебеду можно использовать для приготовления салата, начинки для пирогов, супа и омлета. Она также хорошо хранится – если обдать кипятком, она успешно сохранится в морозилке до следующего сезона.
Вместе с Сигне и ее коллегами можно будет пойти в лесной поход на День Леса, который пройдет по всей Эстонии в наступающую субботу, 17 сентября. По всей стране пройдет более 50 разных бесплатных для участников лесных походов, экскурсий и мероприятий. Выбери свое по адресу www.metsarahvapaev.ee и зарегистрируй свое участие.