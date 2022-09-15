Котлеты с крапивой и каперсы из одуванчиков: как в лесу приготовить вкусный обед?

Походный обед для всей семьи в осеннем лесу

Прогулка по лесу всегда щекочет наши нервы, ведь никогда точно не знаешь, в какой ситуации можешь оказаться. Тем не менее даже самая невинная прогулка может превратиться в увлекательное приключение или даже историю выживания, о которой мы раньше с замиранием сердца читали в книгах.

И даже если не нужно беспокоиться о своем благополучии, лес в своей первозданной красоте преподносит нам множество испытаний – ночёвка под звёздным небом, знакомство с необычными животными или наслаждение неведомой уникальной едой. С этими съедобными жемчужинами, спрятанными в лесу, нас познакомит Сигне Охакас, походный гид из Wanderlust Matkad.

Что взять с собой для приготовления трапезы?

Самым важным помощником, о котором следует позаботиться для приготовления пищи в лесу, является огонь, а также необходимые для его разведения средства. Если вы путешествуете по местам, где нет площадок для разведения костра, можно взять с собой газовую горелку, чтобы разогреть или приготовить еду. Также стоит упаковать посуду и в качестве приправ хотя бы соль и перец. Яркие вкусовые акценты можно найти уже в самой природе: душица, чабрец, тысячелистник и другие ароматные растения. Питьевую воду, конечно же, тоже нужно брать с собой, но ее можно взять и из чистых водоёмов с помощью фильтра для очистки воды. Эти фильтры продаются в специализированных магазинах.

Закуска

Возбуждающая аппетит закуска – обжаренные побеги хмеля

Вместо известного всем супа из крапивы можно начать трапезу с настоящего фейерверка вкусов. Большинство людей знают хмель как растение, из которого уже более тысячи лет изготавливают пиво, однако мало кто знает, что хмель может быть ещё и вкусной закуской для застолья на природе.

Для этого нужно нарвать горсть побегов ярового хмеля, слегка посыпать их солью и обжарить на горячей сковороде на сливочном или растительном масле. Хмель встречается во влажных тенистых прибрежных лесах и на опушках, часто на