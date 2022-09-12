В Кадриоргском художественном музее можно увидеть работы знаменитых немецких художников(2)
С 17 сентября в Кадриоргском художественном музее можно будет посетить выставку, посвященную художественной коллекции балтийско-немецкого мецената, его поездке в Рим в 1810 году и отношениям с проживавшими в Риме художниками.
Выставка „Рим 1810. Балтийский меценат Вильгельм фон Бланкенхаген“, совместно подготовленная Кадриоргским художественным музеем и Дворцом Вильгельмсхёэ в Касселе (Германия), посвящена одной из самых выдающихся коллекций искусства начала XIX века в странах Балтии. Она принадлежала богатому рижанину Вильгельму фон Бланкенхагену (1761–1840). Бланкенхаген с семьей провел 1810 год в Риме, где его широкий круг знакомств, деятельность как мецената и пышные празднества привлекли внимание даже международной светской хроники. Римскую поездку семьи Бланкенхаген можно назвать одним из наиболее ярких примеров европейских „гран-туров“ прибалтийских немцев. Выставка исследует многочисленные приобретения фон Бланкенхагена и его отношения с римским многонациональным творческим сообществом, а также мир искусства в Западной Европе этого периода и взаимодействие художников с меценатами.
Благодаря фон Бланкенхагену в Лифляндию попали работы Якоба Филиппа Хаккерта, Йозефа Антона Коха, Готлиба Шика, братьев Рипенхаузен и многих других именитых немецких художников. Рига, родной город мецената, в качестве юбилейного подарка получила от него проект монумента, созданный скульптором Бертелем Торвальдсеном. Помимо живописи и рисунков, в коллекции были и образцы печатной графики: репродукции полотен ренессанса, а также виды Рима и Италии.
Куратор выставки Кади Полли отмечает, что призвана заполнить некоторые пробелы в истории культуры Эстонии и подарить местной публике редкую возможность увидеть оригинальные работы наиболее выдающихся немецких назарейцев в эстонском музее. „В то же время полезно увидеть тесное общение меценатов того периода с художниками и задуматься над тем, насколько выросла стоимость приобретенных тогда работ, что иллюстрирует перспективность коллекционирования современного искусства“, – добавляет куратор.
Франц и Иоганнес Рипенхаузен. Виктория. 1810. Библиотека Тартуского университета
Художественная коллекция Вильгельма фон Бланкенхагена оказалась разрозненной уже при его жизни. В 1820 году Тартуский университет приобрел лучшие ее экспонаты – несколько живописных полотен, крупные рисунки и большое количество графических работ. К сожалению, в Тарту произведения вскоре перестали ассоциироваться с личностью Бланкенхагена и его поездкой в Рим. К тому же университетская коллекция живописи во время Первой мировой войны была эвакуирована в Воронеж (Россия), где и остается по сей день.
Весной 2019 года немецкое музейное объединение Museumslandschaft Hessen Kassel приобрело примечательный альбом Вильгельма фон Бланкенхагена рисунками, оставленными художниками, жившими в Риме в 1810 году. Альбому была посвящена книга, а в Дворце Вильгельмсхёэ в Касселе прошла выставка „Место встречи – Рим, 1810: история одного альбома“ (30 октября 2021 – 30 января 2022). Выставка в Кадриоргском художественном музее как бы продолжает ее идею. На ней демонстрируется не только альбом, вновь привлекший внимание к личности фон Бланкенхагена, но и другие произведения из его римского собрания, сейчас хранящиеся в коллекциях Тартуского университета.