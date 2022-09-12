Во въезде отказать: примет ли Россия ответные меры в отношении туристических виз?

Действительно, в Эстонии много фирм, предлагающих помощь в оформлении виз. И стоимость их услуг в зависимости от цели визита и срока действия визы может доходить до нескольких сотен евро. Например, фирма VIISA OÜ (сайт visa.ee) предлагает туристические визы в РФ на 30 дней за 200 евро, а многократная двухгодичная виза при условии отсутствия поездок в Россию стоит у них 540 евро. Потерять такие деньги в случае отказа не хотелось бы никому. Неужели их не вернут?

„Жена подала на российскую визу через фирму, которая помогает в оформлении. Заплатили больше 100 евро, но уже прошло почти двух недель, а ответа нет. Вдруг откажут в визе? В наше неспокойной время такое развитие событий не исключено. И что тогда будет с деньгами? Все-таки сумма немаленькая, неужели не вернут?“ – обратился в редакцию читатель Николай.

Пока что санкции касаются только виз, выданных Эстонией. Но правительство ЭР намерено сделать все, чтобы запретить въезжать в страну всем гражданам России, у которых есть шенгенские визы любых других стран.

Таким образом, те, у кого есть в Эстонии недвижимость или родственники с временным эстонским ВНЖ либо неблизкие родственники, например двоюродные братья и сестры, дяди, тети и т. д., приехать к ним в Эстонию напрямую больше не смогут.

Под санкцию не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками. Лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

„Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, т. е. им будет запрещен въезд в Эстонию“, – объяснил решение правительства министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, слова которого приводит rus.err.ee.

„Viisa.ee занимается визами в разные страны мира уже 10 лет. Мы помогаем клиенту оформлять все нужные документы для получения визы и доставляем их в консульство и обратно. За это время были разные ситуации и кризисы, и мы всегда старались идти навстречу клиентам, но каждый случай требует отдельного рассмотрения. Бывает, в визе отказывают по причине, от нас независящей, а с нашей стороны работа была выполнена правильно. Поэтому каждый случай индивидуален. Таких случаев у нас было очень мало, надеемся, что так будет и дальше“, – комментирует VIISA OÜ.

„Что касается ситуации с визами в РФ, очень много будет зависеть от решения консульства. Есть разные типы виз, и пока неизвестно, какие именно визы РФ не будет выдавать, если вообще это случится. Сейчас этого решения нет. Пока мы не можем давать гарантий клиентам, что деньги будут возвращены“, – отвечают в компании.

Вернут, но частично

Компания CITY TRAVEL OÜ (сайт citytravel.ee) предлагает частные однократные или двукратные визы в РФ сроком до 90 дней за 104 евро. Двукратные туристические – от 290 евро. Руководитель фирмы Марина Никитюк говорит, что возврат средств в случае отказа в визе будет зависеть от того, на какой стадии процесса будет находиться паспорт.