Во въезде отказать: примет ли Россия ответные меры в отношении туристических виз?(22)
В августе вступило в силу решение правительства ЭР о запрете россиянам въезжать в Эстонию по выданным страной шенгенским визам. Предусмотрены незначительные исключения, однако большая часть граждан РФ не сможет больше въехать в Евросоюз через эстонские пункты пропуска. Будут ли Россией введены зеркальные меры и вернут ли деньги в случае отказа в российской визе – узнала „МК-Эстония“.
„Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, т. е. им будет запрещен въезд в Эстонию“, – объяснил решение правительства министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, слова которого приводит rus.err.ee.
Под санкцию не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками. Лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.
Таким образом, те, у кого есть в Эстонии недвижимость или родственники с временным эстонским ВНЖ либо неблизкие родственники, например двоюродные братья и сестры, дяди, тети и т. д., приехать к ним в Эстонию напрямую больше не смогут.
Пока что санкции касаются только виз, выданных Эстонией. Но правительство ЭР намерено сделать все, чтобы запретить въезжать в страну всем гражданам России, у которых есть шенгенские визы любых других стран.
Есть риск
Как это было с высылками дипломатов, можно предположить, что зеркальные меры может предпринять в отношении граждан Эстонии и Россия.
„Жена подала на российскую визу через фирму, которая помогает в оформлении. Заплатили больше 100 евро, но уже прошло почти двух недель, а ответа нет. Вдруг откажут в визе? В наше неспокойной время такое развитие событий не исключено. И что тогда будет с деньгами? Все-таки сумма немаленькая, неужели не вернут?“ – обратился в редакцию читатель Николай.
Действительно, в Эстонии много фирм, предлагающих помощь в оформлении виз. И стоимость их услуг в зависимости от цели визита и срока действия визы может доходить до нескольких сотен евро. Например, фирма VIISA OÜ (сайт visa.ee) предлагает туристические визы в РФ на 30 дней за 200 евро, а многократная двухгодичная виза при условии отсутствия поездок в Россию стоит у них 540 евро. Потерять такие деньги в случае отказа не хотелось бы никому. Неужели их не вернут?
„Viisa.ee занимается визами в разные страны мира уже 10 лет. Мы помогаем клиенту оформлять все нужные документы для получения визы и доставляем их в консульство и обратно. За это время были разные ситуации и кризисы, и мы всегда старались идти навстречу клиентам, но каждый случай требует отдельного рассмотрения. Бывает, в визе отказывают по причине, от нас независящей, а с нашей стороны работа была выполнена правильно. Поэтому каждый случай индивидуален. Таких случаев у нас было очень мало, надеемся, что так будет и дальше“, – комментирует VIISA OÜ.
„Что касается ситуации с визами в РФ, очень много будет зависеть от решения консульства. Есть разные типы виз, и пока неизвестно, какие именно визы РФ не будет выдавать, если вообще это случится. Сейчас этого решения нет. Пока мы не можем давать гарантий клиентам, что деньги будут возвращены“, – отвечают в компании.
Вернут, но частично
Компания CITY TRAVEL OÜ (сайт citytravel.ee) предлагает частные однократные или двукратные визы в РФ сроком до 90 дней за 104 евро. Двукратные туристические – от 290 евро. Руководитель фирмы Марина Никитюк говорит, что возврат средств в случае отказа в визе будет зависеть от того, на какой стадии процесса будет находиться паспорт.
„В случае, если паспорт уже будет в посольстве и придет распоряжение о том, что больше не выдают визы, то, скорее всего, деньги не вернутся, так как работа уже была выполнена. Если мы не успеем подать паспорт на визу, то, конечно, деньги возвращаем, – поясняет Никитюк. – В любом случае прошу обратить внимание на то, что деньги оплачиваются за рассмотрение документов в посольстве и нашу проделанную работу, а не за саму визу, так как визу выдает посольство. Наша услуга заключается в том, чтобы вовремя подать документы, заполнить все правильно, оплатить вовремя все сборы, объяснить клиенту все о необходимых документах и нюансах, отнести в визовый центр и забрать из визового центра, а за выдачу самой визы ни одно агентство в мире не отвечает, так как это зависит от решения другого государства, на которое мы не можем влиять“.
Скорее всего, если РФ прекратит выдачу виз, по словам Марины Никитюк, это будет касаться в основном туризма и деловых целей поездки – визы по родственникам и гуманитарные визы вряд ли будут отменять, так же, как и Эстония не прекращает выдавать визы родственникам граждан ЭР.
В фирме INVISA FIDUCIARY SERVICES OÜ (сайт ifs-estonia.com) оформление визы стоит от 80 до 220 евро в зависимости от условий. Там отвечают, что вернут часть денег, но все зависит от причины отказа в выдаче визы, и конкретный процент возвращаемой суммы назвать не могут.
„Если консульские сборы и сборы российского визового центра, как правило, невозвратные, то стоимость наших услуг может быть возвращена за вычетом других, возможно, уже понесенных расходов, таких, как, например, невозвратная бронь и другие оплаченные услуги в России“, – объясняют в компании.
Дискриминации не будет
Но будет ли все-таки Российская Федерация вводить ответные меры против граждан ЭР?
„В настоящий момент ответные визовые ограничения для граждан Эстонии не рассматриваются, – заявляет пресс-служба Посольства России в Эстонии. – Россия неукоснительно следует своим международным обязательствам в области свободы передвижения и, в отличие от эстонских властей, не осуществляет дискриминацию иностранных граждан по национальному признаку. После отмены 15 июля 2022 года ковидных ограничений посольством России в Эстонии возобновлено оформление виз в полном объеме, в том числе – туристических и частных виз“.
Как и до пандемии, отмечают в Посольстве РФ, частные визы могут оформляться иностранным гражданам по приглашению любого жителя Российской Федерации. Для этого приглашающему лицу следует обратиться в миграционную службу по месту жительства, оплатить государственную пошлину и уладить все формальности. Ключевым для выдачи иностранцу туристической визы является наличие места проживания в России. Туристам из Эстонии рекомендуется бронировать номера в российских гостиницах по возможности с предоплатой.
Стандартный перечень документов, требуемых для оформления российских виз, размещен на интернет-сайте Посольства России в Таллине в разделе „визовая секция“.
В Посольстве напоминают, что при въезде в Россию иностранцам, включая лиц без гражданства, требуется предоставить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, выполненном не более чем за 48 часов до пересечения границы.
Отказы случаются
Даже без массовых ограничительных мер любая страна может отказать в визе. В Посольстве РФ говорят, что процент отказа в оформлении виз эстонским гражданам – существенно менее 1%. При этом, как правило, решение о невозможности выдачи визы принимается оперативно, еще до оплаты сборов.
„Рекомендовали бы эстонским заявителям лично знакомиться с условиями оформления виз, а за консультацией по интересующим их в этой связи вопросам обращаться в посольство либо в российские визовые центры. Таковых в Эстонии всего два: в Нарве и Таллине. Все анкеты и визовые материалы поступают на рассмотрение в посольство только через визовые центры (за исключением принятых напрямую)“, – отмечают в Посольстве.
Там добавляют, что ряд эстонских туристических агентств также заявляют о себе в качестве „визовых центров“, не указывая, однако, какого именно государства.
„Гражданам стоит задуматься, стоит ли пользоваться услугами подобных структур. При этом Посольство не вправе запрещать гражданам Эстонии прибегать к услугам посреднических фирм. Это их личный выбор, – констатирует пресс-служба. – За оформление гражданину Эстонии визы взимается сбор в размере 35 евро. При подаче ходатайства через визовый центр также может взиматься сервисный сбор в размере 25 евро, дополнительные услуги визового центра оказываются на добровольной основе, по желанию заявителя. Это существенно меньше сумм, указанных фирмами“.
От желающих получить визы родственников российских граждан, отмечают в Посольстве, требуются и вовсе минимальные усилия: заполнить бланк заявления и визовую анкету в порядке, указанном на официальном сайте. В случае необходимости содействие им могут оказать сотрудники российских визовых центров.
Детальная информация о порядке оформления виз и требуемых для этого документах размещена на официальном сайте Посольства в разделах „Консульский отдел“ – „Визовые вопросы“ – „Визовая секция“ – „Актуально“.