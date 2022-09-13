Глава санатория Вярска о тяжелых временах: в результате мы останемся с пустыми карманами

По словам руководителя санаторно-курортного центра Вярска Велло Саара, предприятие предприняло определенные шаги, которые должны помочь хоть как-то пережить наступающий зимний сезон. "Рост цен на электроэнергию — это, конечно, проблема, но для нас до сих пор самой большой статьей расходов была тепловая энергия, которую производят из природного газа — в августе цена мегаватта уже превышала 226 евро", - говорит Саар. "Но в январе мы приняли важное решение о переходе на альтернативный вид отопления, и уже с начала осени можем начать пользоваться отоплением по гораздо более дешевой цене“.

Расходы санаторно-курортного центра за этот год выросли в несколько раз. "По сравнению с прошлым годом наши затраты на энергию, то есть отопление и электроэнергию, выросли в 2,4 раза. За восемь месяцев этого года нам уже пришлось заплатить на 256 000 евро больше за такой же объем потребляемой энергии, как в прошлом году“, — отмечает Велло Саар разницу в ценах. "Мы зафиксировали цену на электроэнергию до конца этого года, но что делать дальше? На сегодняшний день мы не приняли решения и ждем новостей“.

Цены на лечебные пакеты не повысятся

Конечно, санаторно-курортный центр Вярска – это не просто спа или курорт, здесь акцент сделан именно на "лечении“. "Наша миссия — поделиться целебной силой лечебных грязей и минеральной воды Вярска, чтобы продлить здоровую жизнь наших клиентов", — объясняет Велло Саар.

"Поскольку мы сосредоточились прежде всего на оказании лечебно-реабилитационных услуг, то сейчас мы считаем невозможным просчитать в ценах увеличивающиеся затраты. Поэтому мы должны как-то справляться с действующими на данный момент расценками. Мы должны критически оценивать все расходы, включая питание и оплату труда, и искать возможности для экономии“.

Глава санаторно-курортного центра Вярска Велло Саар подсчитал, что экономическим результатом нового сезона, вероятно, будут "пустые карманы". "Можно предположить, что единственной радостью в этот период станет радость от самой деятельности“, — добавляет Саар.