Рудные горы - родина талеров и долларов

Рудные горы - очень интересный регион на границе Германии и Чехии. Горные промыслы появились в этих местах еще в XII веке, когда здесь начали добывать серебро. В 2019 году достопримечательности и памятники Горнодобывающего региона Рудные горы / Крушне-Гори были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по совместной заявке двух стран-соседей.

Cаксония и Богемия

Входящие в список ЮНЕСКО семнадцать саксонских и пять богемских исторических, культурных и природных памятников отражают 800-летнюю историю этого горнодобывающего региона. Представим некоторые из них, начав в Чехии.

Талеры и доллары

Чешский город Яхимов (ранее - Йоахимсталь) славится памятниками ренессансной архитектуры, но в историю горнодобывающего дела вошел, благодаря чеканившимся здесь крупным серебряным монетам - первой попытке заменить золотые аналоги в Священной Римской империи. Иоахимсталеры начали чеканить в 1520 году. Позже стало использоваться сокращенное название - талер, от которого затем произошел „доллар“.

Урановая руда и труд заключенных

Недалеко от Яхимова в 1951 году был открыт исправительно-трудовой лагерь Выкманов II. Здесь на протяжении многих лет в нечеловеческих условиях содержались политические заключенные, обрабатывавшие урановую руду перед отправкой в СССР. О страданиях этих людей сейчас напоминает национальный мемориал - „Красная башня смерти“.

Молот Фронау

В число немецких объектов Всемирного наследия в Рудных горах также входит Молот Фронау в городе Аннаберг-Буххольце. Вплоть до XV века на этой водяной мельнице мололи зерно, но в 1621 году ее переделали, чтобы производить заготовки для чеканки серебряных монет. Позже начали также обрабатывать медь и железо. Сегодня здесь работает самый старый в Германии музей кузнечного дела.

Базальтовые столбы