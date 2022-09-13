Рудные горы - родина талеров и долларов
История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами, Крушне-Гори - в соседней Чехии, пишет Deutsche Welle.
Рудные горы - очень интересный регион на границе Германии и Чехии. Горные промыслы появились в этих местах еще в XII веке, когда здесь начали добывать серебро. В 2019 году достопримечательности и памятники Горнодобывающего региона Рудные горы / Крушне-Гори были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по совместной заявке двух стран-соседей.
Cаксония и Богемия
Входящие в список ЮНЕСКО семнадцать саксонских и пять богемских исторических, культурных и природных памятников отражают 800-летнюю историю этого горнодобывающего региона. Представим некоторые из них, начав в Чехии.
Талеры и доллары
Чешский город Яхимов (ранее - Йоахимсталь) славится памятниками ренессансной архитектуры, но в историю горнодобывающего дела вошел, благодаря чеканившимся здесь крупным серебряным монетам - первой попытке заменить золотые аналоги в Священной Римской империи. Иоахимсталеры начали чеканить в 1520 году. Позже стало использоваться сокращенное название - талер, от которого затем произошел „доллар“.
Урановая руда и труд заключенных
Недалеко от Яхимова в 1951 году был открыт исправительно-трудовой лагерь Выкманов II. Здесь на протяжении многих лет в нечеловеческих условиях содержались политические заключенные, обрабатывавшие урановую руду перед отправкой в СССР. О страданиях этих людей сейчас напоминает национальный мемориал - „Красная башня смерти“.
Молот Фронау
В число немецких объектов Всемирного наследия в Рудных горах также входит Молот Фронау в городе Аннаберг-Буххольце. Вплоть до XV века на этой водяной мельнице мололи зерно, но в 1621 году ее переделали, чтобы производить заготовки для чеканки серебряных монет. Позже начали также обрабатывать медь и железо. Сегодня здесь работает самый старый в Германии музей кузнечного дела.
Базальтовые столбы
Эти 30-метровые базальтовые столбы находятся недалеко от саксонского города Шайбенберг. Они входят в число важнейших геологических памятников природы в Германии. „Органные трубы“, как их здесь называют, образовались миллионы лет назад из застывшей лавы и сейчас позволяют ученым лучше понять процессы формирования земной поверхности.
Квадратная площадь
Многие города, расположенные в этом регионе, были основаны после обнаружения здесь богатых рудных месторождений. Один из них - Мариенберг, заложенный в 1521 году. На этой фотографии хорошо виден симметричный план города - прямолинейные улицы, ведущие к центральной Рыночной площади в форме квадрата. Ренессансные архитектурные памятники в центре Мариенберга находятся под охраной.
Очень старое месторождение олова
Около города Альтенберг находится одно из крупнейших в Европе месторождений олова, добывать которое в этих местах начали более шести веков назад. Туристы могут спуститься под землю, посетив музейную шахту Цвиттерфельд в районе Цинвальд (Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald). Здешняя главная Глубокая штольня Бюнау (Tiefer-Bünau-Stollen) имеет выходы на поверхность на немецкой и на чешской сторонах.
Семейный алтарь
Некоторые местные жители несказанно разбогатели на горных промыслах. Среди них особое место занимала семья Бюнау, в честь которой названа штольня на предыдущей фотографии. Представители этого рода запечатлены на четырехэтажном алтаре - высечены в полный рост из камня. Алтарь находится в приходской церкви Лауэнштайна - одного из районов города Альтенберг.
Сила воды
Чтобы приводить в действие механизмы, на рудниках использовалась вода. Этот средневековый канал был проложен, предположительно, в XIV столетии к цинковой шахте в Эренфридерсдорфе. Протяженность - 5,5 километра, перепад высоты - 23,5 метра. Использовался до 1990 года для подачи воды на обогатительную фабрику. В начале 2000-х годов был отреставрирован. Вдоль канала проходит прогулочный маршрут.