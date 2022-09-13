13.09.2022, 13:29
Ночную подсветку Эйфелевой башни планируют выключать раньше обычного в целях экономии электричества
ФОТО: Photo by Jez Timms on Unsplash
Мэрия Парижа планирует выключать подсветку Эйфелевой башни раньше. Все из-за энергетического кризиса в Европе.
Обычно иллюминацию зажигают после заката и выключают в 1:00 ночи. Теперь, скорее всего, она будет темнеть в 23:45, когда уйдут последние посетители, сообщает портал 34travel.me.
Для башни используют сложную систему подсветки и 20 000 лампочек, которые мигают каждый час минимум по 5 минут. На ночное освещение памятника уходит 4 % годового энергопотребления города.