Посетивший все страны мира турист рассказал о самых жутких моментах путешествий

Хенрик отправился в кругосветное путешествие в возрасте 17 лет. За 17 лет он провел в путешествиях более 3000 дней путешествий и посетил все 193 официально признанные ООН страны мира, а также спорные территории и крохотные острова. 34-летний турист говорит, что он встречал множество добрых людей на своем пути, но попадал и в разные, иногда не самые приятные, истории, пишет "Моя Планета".

Больше всего проблем у него возникло с попаданием в страны Ближнего Востока. К примеру, обстановка в Сирии во время активных боевых действий была очень непростой. Однако самый сложный момент был вовсе не в охваченной войной стране, а в Самоа.

„Когда я путешествовал автостопом по Самоа, у меня оказалось мало воды. После очередной высадки я долго ждал попутку, и мой организм становился все более обезвоженным. Я чуть не упал в обморок, это было очень страшно. Я начал молиться. Через несколько минут пастор и его жена, проезжавшие мимо, подобрали меня“, — цитирует путешественника Mirror.

Другой жуткий момент произошел в Северной Корее. По словам Джеппесена, это самая интересная страна в мире, но там он чуть не угодил в тюрьму. Хенрик приехал в КНДР с приятелем, который возил прах друга по разным странам, чтобы завершить большое турне, которое тот начал перед смертью. Путешественники развеяли прах в Корее, сняв это на видео. В аэропорту представители власти проверили компьютер, и нашли видео.

„Они увидели ролик, а затем закричали на него. Это была страшная ситуация. Друг написал письмо с извинениями. Он был в шоке, но это безопасная страна, если следовать правилам“, — рассказал Хенрик.

Неприятности случались и в Европе. Например, когда молодой Хенрик ждал поезда из Ливерпуля в Манчестер, грабитель прямо на перроне выхватил у него из рук игровую приставку и убежал. Несмотря на то, что преступника не нашли, путешественника поразила дружелюбность местных полицейских.