Столицу Казахстана собираются переименовать из Нур-Султана обратно в Астану

Речь идет об инициативе группы парламентариев под названием „Жана Казахстан“ (Новый Казахстан), выдвинутой 2 сентября. Парламентарии сочли неправильным, что „при жизни человека [то есть Нурсултана Назарбаева] его именем называется город“ .

„Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства“, - написал пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.