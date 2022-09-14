Столицу Казахстана собираются переименовать из Нур-Султана обратно в Астану(2)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступивший в 2019 году с инициативой о переименовании столицы Астаны в Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева, заявил, что проект о возвращении городу прежнего названия включен в проект поправок к конституции, который сейчас находится на рассмотрении конституционного совета.
Группа казахстанских депутатов выступила с инициативой вернуть городу старое название в начале сентября.
Речь идет об инициативе группы парламентариев под названием „Жана Казахстан“ (Новый Казахстан), выдвинутой 2 сентября. Парламентарии сочли неправильным, что „при жизни человека [то есть Нурсултана Назарбаева] его именем называется город“ .
Пресс-секретарь преемника Назарбаева Касым-Жомарта Токаева написал в „Фейсбуке“, что предложение депутатов с согласия главы государства рассмотрит конституционный совет.
„Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства“, - написал пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.