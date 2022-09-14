AirBaltic: Малага, Барселона и Лиссабон – самые популярные направления летнего сезона

„Мы довольны результатами, достигнутыми в летний сезон, который в основном был обусловлен высоким спросом пассажиров на отдых. Чтобы продлить лето и убедиться, что план зимних маршрутов соответствует спросу, airBaltic планирует предложить широкий выбор теплых направлений для отдыха в Европе и за ее пределами“, – рассказал генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс.