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14.09.2022, 12:22

AirBaltic: Малага, Барселона и Лиссабон – самые популярные направления летнего сезона

 
AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020
AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Среди самых популярных направлений прошедшего лета – Малага, Барселона и Лиссабон, рассказали в национальной авиакомпании airBaltic. Регулярные полеты по этим направлениям продолжатся и в зимний сезон.

„Мы довольны результатами, достигнутыми в летний сезон, который в основном был обусловлен высоким спросом пассажиров на отдых. Чтобы продлить лето и убедиться, что план зимних маршрутов соответствует спросу, airBaltic планирует предложить широкий выбор теплых направлений для отдыха в Европе и за ее пределами“, – рассказал генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс.

31 октября airBaltic запускает прямые рейсы из Риги в Марракеш (Марокко), а 1 ноября – на Гран-Канарию (Канарские острова).

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