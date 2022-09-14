14.09.2022, 12:22
AirBaltic: Малага, Барселона и Лиссабон – самые популярные направления летнего сезона
ФОТО: | Ekspress Meedia
Среди самых популярных направлений прошедшего лета – Малага, Барселона и Лиссабон, рассказали в национальной авиакомпании airBaltic. Регулярные полеты по этим направлениям продолжатся и в зимний сезон.
„Мы довольны результатами, достигнутыми в летний сезон, который в основном был обусловлен высоким спросом пассажиров на отдых. Чтобы продлить лето и убедиться, что план зимних маршрутов соответствует спросу, airBaltic планирует предложить широкий выбор теплых направлений для отдыха в Европе и за ее пределами“, – рассказал генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс.
31 октября airBaltic запускает прямые рейсы из Риги в Марракеш (Марокко), а 1 ноября – на Гран-Канарию (Канарские острова).