Тишина над Лондоном! Аэропорт Хитроу внес изменения в расписании в связи с трауром

Такие меры предпринимаются для того, чтобы обеспечить тишину над центром Лондона в связи с траурными мероприятиями. Например, сегодня это необходимо на время прохождения траурной процессии от Букингемского дворца к Вестминстерскому залу.

18 сентября в аэропорту состоится минута молчания, а 19 сентября в терминах будут транслировать похороны королевы. Кроме того, в день похорон ожидаются изменения в расписании рейсов, более подробная информация появится в ближайшие дни.

„В знак траура после кончины Ее Величества королевы Елизаветы II Хитроу внесет соответствующие изменения в нашу работу. Некоторые рейсы с 13:50 до 15:40 в среду, 14 сентября, будут отложены, чтобы обеспечить тишину над центром Лондона, поскольку церемониальная процессия движется из Букингемского дворца в Вестминстер-холл“, - сказал представитель аэропорта. Авиакомпании должны известить пассажиров о любых изменениях в расписании.