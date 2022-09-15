Финский географ создал интерактивную карту, на которой можно найти своего самого знаменитого земляка

Всего на карте отмечены 2,3 миллиона человек. На карте показаны имена политиков, деятелей культуры, науки и спорта. Так, например, по данным карты, главной знаменитостью Эстонии является Арво Пярт, а вот отдельно Таллинн известен благодаря Альфреду Розенбергу (один из наиболее влиятельных членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии и ее идеолог).

Кроме того, благодаря карте можно наглядно увидеть, где родилась та или иная знаменитость. Например, родина Жана Рено – Марокко, Хавьер Бардем появился на свет на Канарских островах, Милли Боби Браун – в Испании, Рассел Кроу – в Новой Зеландии, а Барак Обама – на Гавайях сообщает Europulse.

Карту можно посмотреть ЗДЕСЬ. (карту можно увеличивать, чтобы рассмотреть небольшие страны и отдельные регионы).