В Таллинне пройдет необычный велотур: вас ждет уличное искусство, встреча с художниками и чай с кренделем

Протяженность маршрута - около 12 км. По пути участники велопробега встретятся с художниками, и обсудят, какие изменения может внести климатический кризис в городское пространство. Запланировала также пауза на чай с кренделем. Тур на эстонском языке. Для участников, говорящих на русском и английском языках, будет сделан адаптивный перевод.



Оденьтесь теплее, возьмите с собой велосипед, друга, и встречаемся в 16.00-16.10 перед офисом общественной организации Mondo в Теллискиви https://goo.gl/maps/eJVCaZwybg1ekD9GA



Произведения стрит-арта были созданы в рамках кампании #IShareHerPower, целью которой является повышение осведомленности о том, насколько сильно изменения климата влияют на повседневную жизнь людей в странах с более теплым климатом и странах с низким уровнем дохода. В рамках кампании в Таллинне были написаны четыре стрит-арта, пройдет конкурс дизайна наклеек для молодежи и велосипедный тур. Художники – Эсси Руусканен, Мария-Лийза Леонидов, Андрей Кедрин и Lex Zoos – черпали вдохновение для своих работ в деятельности женщин-активисток из разных стран.



Рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея: „Всё лето мы совместно с НКО Mondo, RUA Urban Art Festival и художниками работали над поиском подходящих для стрит-арта стен и созданием работ, посвященных женщинам-климатическим активисткам. Всего было создано четыре работы. Теперь мы бы хотели познакомить с нашим проектом общественность и подумали, что велотур - отличная возможность это сделать. Велотур начнется в 16-00 от офиса НКО Mondo, Теллискиви 60a/5. Первая остановка - на улице Пухангу, где можно будет увидеть работу Андрея Кедрина (объединение Sodacats). Далее направимся в парк Каламая, на краю которого находится работа Марии-Лийзы Леонидов, вдохновленная деятельностью климатической активистки Лейди Печ. У магазина Velomarket Kalamaja сделаем более длинную остановку на чай с кренделем. Оттуда поедем в Юлемисте, где находится самая большая работа кампании #IShareHerPower - произведение художника Lex Zooz высотой более 7 метров. Работа сфокусирована на защите лесов и посвящена активистке Вангари Маатхай. Lex обещал сам быть на месте и познакомить участников со своим произведением“.



По окончании тура все желающие смогут вернуться с организаторами назад в центр города, на площадь Свободы. Также можно будет вернуться по своему маршруту или поехать на поезде.



Поездом удобно добраться и до четвертой работы, созданной в рамках кампании, которая не включена в маршрут данного велотура. На стене Ныммеской школы по интересам финская художница Эсси Руусканен сделала роспись, посвященную активистке из Чада Хиндоу Оумару Ибрахим.



Кампания и велотур финансируются Европейской комиссией и Эстонским центром международного сотрудничества и развития - ESTDEV. В создании работ помогали AkzoNobel и Ramirent. Кампания родилась в сотрудничестве между Mondo, Lasnaidee и Rural Urban Art.



Мероприятие в Фейсбук https://www.facebook.com/events/1209571039977619