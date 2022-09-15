Крекс, фекс, пекс. Зачем россияне закапывают свои евро в Финляндии?

„В это воскресенье ездили в Финляндию. Начитались на „Фонтанке“ новостей, что финны изымают валюту. Потратить не успели, карточку купить не смогли. Решили не рисковать. Идею подглядели в „Орле и Решке“ — закопали свои 300 евро под деревом, на полянке по пути из Лаппеенранты. Предварительно замотали в целлофан и положили в бутылку 0,5. Место засняли, координаты сохранили. В начале октября вернемся. Надеюсь, что никто раньше нас её не найдет“, — рассказала петербурженка Елизавета 14 сентября.

И это не первый подобный случай. В чате „На Границе“ с отчетами путешественников в Финляндию есть как минимум еще одно упоминание похожей истории.

„Вчера при въезде в РФ на Брусничном в очереди женщина рассказывала, что её финны только что со 100 евро не пустили — развернули обратно, а все магазины закрыты. Выкрутилась — закопала в лесу клад“, — рассказал один из путешественников в чате.

Другие участники сообщества предположили, что таких „кладов“, вероятно, будет становиться больше.

Финские таможенники в конце августа действительно стали активнее интересоваться наличной валютой. Но без фанатизма. Масла в огонь страхов путешественников подлил случай с петербуржцем Юрием, у которого изъяли 1 390 евро прямо на границе.

Позднее главный финский таможенник подтвердил, что валюту можно практически оставить на хранение на границе до следующей поездки.