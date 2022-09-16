Завтра по всей Эстонии пройдут лесные походы и экскурсии. Все мероприятия бесплатны!(3)
Завтра, 17 сентября пройдет всеэстонский День Леса во время которого все профессионалы леса и связанные с лесом предприятия предлагают жителям Эстонии самые лучшие лесные впечатления. Во время Дня Леса можно будет пойти в поход, принять участие в мастер-классах, научиться сажать и выращивать деревья, познакомиться с лесными объектами культуры и истории а также научиться выживанию. В рамках каждого мероприятия напоминаем участникам, что лес надо беречь от мусора так как в этот день проходит и всеэстонская толока. С мероприятиями можно познакомиться и на них зарегистрироваться по адресу www.metsarahvapaev.ee.
Лийна Гросс, руководитель НКО Metsaselts: „Завтрашний День Леса начнется в предрассветном лесу когда гости леса вместе с охотниками пойдут привлекать лосей. Мероприятия Дня Леса пройдут почти во всех уездах Эстонии и продолжатся походами и разными семейными мероприятиями и встречами. Не оставайся в этот день дома, используй возможность познакомиться с природой Эстонии прямо в лесу!“
Элике Савиорг, координатор толоки в Эстонии: „В этом году обращаем особое внимание на сохранение природы Эстонии и ее чистоты, где нет места мусору. Если собираешься в этот день в лес, то захвати с собой старый полиэтиленовый пакет куда сможешь собрать мусор, если заметишь его на природе. Этот простой пример очень важен и для детей. Заботясь о природе, мы учим своих детей замечать мусор и заботиться о чистоте вокруг.“
Организаторы Дня Леса советуют гостям одеваться по погоде и быть внимательными в лесу. „Не смотря на то, что наступила осень, в лесу по-прежнему идет активная жизнь: можно встретить животного или змею, обязательно следует проверить клещей. „Береги природу и лес, который является домом для многих насекомых, птиц и животных,“ добавила Лийна Гросс.
Дополнительную информацию о Дне Леса можно получить по адресу metsarahvapaev.ee. Если в этом году не успеете присоединиться к лесным мероприятиям, то можете следить за лесными событиями на странице Facebook или почитать интервью с настоящими лесниками на домашней странице Дня. Всего с организацией Дня Леса связано более 40 товариществ, организаций и предприятий которые предлагают по всей Эстонии более 50 лесных событий. Всего в организации Дня Леса принимает участие несколько сотен профессионалов леса и свои мероприятия есть почти в каждом уезде страны.
Для того, чтобы подобрать подходящее для себя мероприятие, выберите соответствующий фильтр. Например, можно выбрать кому мероприятие подходит, ребенку, взрослому или профессионалу леса. Так как интерес к мероприятию большой, то некоторые события уже недоступны для регистрации, но выбор все равно еще есть и стоит следить за регистрацией так как некоторые гости могут отказаться от своих мест.
Советуем обратить внимание например на XXIX Лесной и походный день в Тырвааугу, поход „Сходим в Латвию“ который пройдет в Валгамаа, День Леса на болоте Мукри и разные походы и события которые пройдут вокруг озера Кайсма (около Пярнумаа). Рядом с Таллинном несколько мероприятий проведет лесное товарищество Варди, а охотники Аасмяе запланировали для гостей целый день полный событий и приключений. Детям и подросткам советуем посетить мероприятие скаутов которые которое пройдет в охотничьем замке Тагаметса, а в Вырумаа на предприятии Vipson Projekt можно будет увидеть как строится настоящий бревенчатый дом. Не пропусти настоящий лесной праздник, который проходит всего раз в год! Организацию праздника поддерживает Центр Природоохранных Инвестиций (KIK), все мероприятия бесплатны.