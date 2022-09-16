Завтра по всей Эстонии пройдут лесные походы и экскурсии. Все мероприятия бесплатны!

Лийна Гросс, руководитель НКО Metsaselts: „Завтрашний День Леса начнется в предрассветном лесу когда гости леса вместе с охотниками пойдут привлекать лосей. Мероприятия Дня Леса пройдут почти во всех уездах Эстонии и продолжатся походами и разными семейными мероприятиями и встречами. Не оставайся в этот день дома, используй возможность познакомиться с природой Эстонии прямо в лесу!“

Элике Савиорг, координатор толоки в Эстонии: „В этом году обращаем особое внимание на сохранение природы Эстонии и ее чистоты, где нет места мусору. Если собираешься в этот день в лес, то захвати с собой старый полиэтиленовый пакет куда сможешь собрать мусор, если заметишь его на природе. Этот простой пример очень важен и для детей. Заботясь о природе, мы учим своих детей замечать мусор и заботиться о чистоте вокруг.“

Организаторы Дня Леса советуют гостям одеваться по погоде и быть внимательными в лесу. „Не смотря на то, что наступила осень, в лесу по-прежнему идет активная жизнь: можно встретить животного или змею, обязательно следует проверить клещей. „Береги природу и лес, который является домом для многих насекомых, птиц и животных,“ добавила Лийна Гросс.

Дополнительную информацию о Дне Леса можно получить по адресу metsarahvapaev.ee. Если в этом году не успеете присоединиться к лесным мероприятиям, то можете следить за лесными событиями на странице Facebook или почитать интервью с настоящими лесниками на домашней странице Дня. Всего с организацией Дня Леса связано более 40 товариществ, организаций и предприятий которые предлагают по всей Эстонии более 50 лесных событий. Всего в организации Дня Леса принимает участие несколько сотен профессионалов леса и свои мероприятия есть почти в каждом уезде страны.