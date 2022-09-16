Ночь в замке: Нарвский музей предлагает провести ночь в средневековой атмосфере

Первые гости необычных апартаментов, расположенных прямо в стенах старинных укреплений уже смогли оценить особенности замкового быта. „Двухместный номер Делюкс с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями с видом на достопримечательности“ - такое описание можно уже сегодня отыскать на самом популярном ресурсе для бронирований - booking.com .

В двух комнатах „Narva Castle Rooms“ могут разместиться до 4-х взрослых гостей или 2 взрослых и три ребенка. Дети в возрасте до 5 лет размещаются вместе со взрослыми бесплатно, также допускается размещение с небольшими домашними животными. Для комфорта гостей в номере имеются современные удобства: душевая кабина, большая или две односпальные кровати, гостиный уголок с раскладным диваном и обеденная зона, электрический чайник, капсульная кофемашина Nespresso, инфракрасный обогреватель и дополнительные пледы на случай прохлады, сообщает Нарвский музей.

Прежним обитателям замка и не снились такие „королевские“ условия, поскольку на протяжении веков Нарвский замок имел сугубо военное значение, а значит и обстановка тут была довольно суровая. Сегодня об этих временах всем посетителям музея напоминает лишь современная мультимедийная экспозиция, которую в любой момент в часы работы музея могут посетить и гости мини-гостиницы, ведь билеты включены в стоимость проживания.

А в часы, когда музей закрывает свои двери, жильцы Северного двора могут воспользоваться мангалом и насладиться звёздной ночью у костра.

Близость к государственной границе накладывает ряд ограничений, таких как запрет на использование пиротехники и запуск дронов, однако, это и самое главное достоинство „Narva Castle Rooms“ - вид на величественный архитектурный ансамбль двух крепостей, реку Нарову и границу двух государств. Постояльцы гостиницы могут в любой момент подняться на замковую стену, чтобы полюбоваться этими захватывающими видами и даже встретить рассвет одними из самых первых в Эстонии.