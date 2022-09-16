Таллиннский городской музей отмечает 85-летие
Музей в свой юбилейный год открывает двери в рамках акции Музейное воскресенье, концертов, экскурсий. В программе участвуют все семь филиалов, расположенных в Старом городе, Кадриорге и Каламая.
По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, вступлением к тематическому году стало проведение бесплатных музейных воскресений, значительно увеличивших посещаемость музеев. „Каждое первое воскресенье месяца все филиалы Таллиннского городского музея бесплатно приглашают посетителей, что позволяет привлечь и тех людей, для которых цена билета является слишком высокой и становится препятствием для посещения музеев. Эта акция помогла преодолеть вызванный коронавирусом перерыв в культурной жизни, а также привлекла внимание к музеям и их экспонатам, - сказал Оя. – Посещаемость удивила нас сразу, в первое воскресенье марта филиалы Таллиннского городского музея и литературные музеи Кадриорга посетили более 5000 человек, что на тот момент было сопоставимо с числом посещений за весь январь или февраль. На сегодняшний день в акции приняли участие 42 000 человек“.
„Сначала у нас были опасения, что в остальное время посещаемость упадет, но они не оправдались. Если сравнить посещаемость Таллиннского городского музея и других расположенных в Старом городе музеев, то единственную разницу представляет посещаемость в Музейное воскресенье. В остальное время тенденции весьма схожи. Можно отметить, напротив, что неделю после проведения Музейного воскресенья посещаемость выше на четверть, чем в остальное время. Поэтому я призываю и остальные расположенные в Таллинне музеи присоединиться к акции“, - добавил Оя.
Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер отметила, что девиз „Береги. Помни. Делись“ подчеркивает важнейшие задачи музея: сохранить и сберечь, показать и поделиться информацией с другими, а также хранить память. „В середине декабря исполняется 85 лет с момента основания Таллиннского исторического городского музея, относящегося к Городскому архиву. Для нас важно подчеркнуть, что музей представляет наследие, занимается исследованиями и описанием, улучшает доступность, создает новые условия для посещений, открывает выставки в городе, занимается популяризацией образования и науки. Мы приглашаем всех поучаствовать в мероприятиях юбилейного года и лучше узнать историю нашего города“, - рассказала Нургер.
Городской музей познакомит посетителей с коллекциями в рамках экскурсий „За кадром“, в ходе которых посетителям покажут обычно недоступные места, хранилища, мастерские. В Музее фотографии можно ознакомиться с творчеством эстонского фотографа 1930-х годов Карла Сарапа, в котором отражена жизнь молодой Эстонской Республики. Музей Каламая отмечает первый день рождения и в честь этого проводит множество мероприятий.
На эстонском языке вышел сборник статей Таллиннского городского музея. Второй выпуск сборника называется „Городское животное“, он инспирирован открывшейся в 2021 году в Музее фортификации Кик-ин-де-Кёк выставкой „Городское животное. Корова, клоп и дракон в истории Таллинна“.
В рамках улучшения доступности в Городском музее проходят особые понедельники: раз в месяц в музее Каламая, Таллиннском русском музее, детском музее Мийамилла специально для посетителей с особыми потребностями организуются посещения с персональной поддержкой. В честь 85-летия музея в течение года бесплатно посетить музей могут люди от 85 лет и старше.
Серия концертов „Музыка в музее“ предлагает взглянуть на музеи как на своеобразные концертные площадки. В течение года можно послушать разнообразную музыку, подходящую для той или иной исторической обстановки. Интересные выставки проходят также в городском пространстве – в парке Таммсааре и Каламая.
В рамках проекта „Археологическая осень“ уже седьмой раз в Таллиннском городском музее проходит серия мероприятий, которая дает обзор археологических находок и раскопок, прошедших в течение этого года. В этот раз центральной темой стали фильмы об аптекаре Мельхиоре. Открыта выставка „Как снимались фильмы об аптекаре Мельхиоре“, проходят экскурсии и образовательные программы по следам фильма „Аптекарь Мельхиор“. Кроме того, 15 декабря состоится историческая конференция, в рамках которой бывшие и нынешние руководители и исследователи расскажут об истории города и музея. Речь пойдет о появлении филиалов музея, в том числе Музея фотографии, который занимается фотографическим наследием Таллиннского городского музея и экспонирует его, о создании музея Таллиннского предместья, об археологических раскопках, проводимых Таллиннским городским музеем, и о многом другом.
Программа Года памяти постоянно дополняется.