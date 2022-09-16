Таллиннский городской музей отмечает 85-летие

Музей в свой юбилейный год открывает двери в рамках акции Музейное воскресенье, концертов, экскурсий. В программе участвуют все семь филиалов, расположенных в Старом городе, Кадриорге и Каламая.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, вступлением к тематическому году стало проведение бесплатных музейных воскресений, значительно увеличивших посещаемость музеев. „Каждое первое воскресенье месяца все филиалы Таллиннского городского музея бесплатно приглашают посетителей, что позволяет привлечь и тех людей, для которых цена билета является слишком высокой и становится препятствием для посещения музеев. Эта акция помогла преодолеть вызванный коронавирусом перерыв в культурной жизни, а также привлекла внимание к музеям и их экспонатам, - сказал Оя. – Посещаемость удивила нас сразу, в первое воскресенье марта филиалы Таллиннского городского музея и литературные музеи Кадриорга посетили более 5000 человек, что на тот момент было сопоставимо с числом посещений за весь январь или февраль. На сегодняшний день в акции приняли участие 42 000 человек“.

„Сначала у нас были опасения, что в остальное время посещаемость упадет, но они не оправдались. Если сравнить посещаемость Таллиннского городского музея и других расположенных в Старом городе музеев, то единственную разницу представляет посещаемость в Музейное воскресенье. В остальное время тенденции весьма схожи. Можно отметить, напротив, что неделю после проведения Музейного воскресенья посещаемость выше на четверть, чем в остальное время. Поэтому я призываю и остальные расположенные в Таллинне музеи присоединиться к акции“, - добавил Оя.