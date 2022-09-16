С 19 сентября вступают в силу новые запреты для граждан России. Можно ли приехать к бабушке? А если есть недвижимость? Кто считается близким родственником?(78)
С 19.09.2022 запрещен въезд в Эстонию всем гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, посещения родственников или друзей, вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза. Oграничение начнет действовать также в Латвии, Литве и Польше.
Ограничение не распространяется на всех российских граждан. Государственную границу и в будущем могут пересекать:
граждане России имеющие целью посетить родственников по восходящей или нисходящей линии (дети, внуки, родители, дедушка, бабушка); супруга(-у); человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети. Посещаемый должен быть гражданином или имеющим постоянный вид на жительство в Эстонии или в другой стране ЕС.
дипломаты;
граждане России, которым в Эстонии выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы здесь для работы, владельцы краткосрочной учебной визы;
работники сферы международных товарных и пассажирских перевозок.
В виде исключения в страну также будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
Где и как применяются ограничения?
Ограничения применяются во всех открытых международных пограничных пунктах Эстонии (например в Нарве, Лухамаа, Койдула, Таллиннском аэропорту, портах). Департамент полиции и погранохраны проверяет цель поездки прибывающих в страну и препятствует въезду тех людей, у которых нет более основания приезжать в эстонское государство. Департамент полиции и погранохраны по-прежнему имеет право впускать человека в страну, если это необходимо по гуманным соображениям.
Если виза была получена с целью краткосрочного трудоустройства, могу ли я в таком случае въезжать в страну?
Да, если ваше краткосрочное трудоустройство зарегистрировано в Эстонии.
Если приезжают супруги, у одного из которых российское гражданство, а у второго - какой-то другой страны или шенгенская виза, может ли супруг(а) с российским гражданством приехать вместе с ним?
До 18.09.2022: Зависит от цели. Если супруги приезжают вместе с общей целью, то зависит от того, подпадает ли цель под санкции или нет.
С 19.09.2022: Супруг(-а) с российским гражданством не может въезжать в Эстонию.
Могут ли приехать близкие родственники, супруги, зарегистрированные и не зарегистрированные сожители?
Да. Если цель поездки не подпадает под санкции. Для незарегистрированных сожителей есть разница, потому что только те сожители, у которых есть общий несовершеннолетний ребенок, не подпадают под ограничения.
Как ситуация отразится на семьях, в которых члены семьи имеют визы с разными целями?
До 18.09.2022: Ограничение применяется исходя из цели и для всех членов семьи. Если у всех цель поездки, которая попадает под санкцию, въезд запрещен. Однако, если цель поездки не подпадает под санкцию, въезд разрешен.
С 19.09.2022: Ограничение распространяется на всех обладателей краткосрочной шенгенской визы, кроме тех исключений, которые указаны в распоряжении.
Посещать можно:
родственников по восходящей или нисходящей линии (дети, внуки, родители, дедушка, бабушка);
супруга(-у);
человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети.
Посещаемый должен быть гражданином или имеющим постоянный вид на жительство в Эстонии или в другой стране ЕС.
Действует ли ограничение также в отношении пересекающих границу на основании долгосрочной визы (типа D) ?
До 18.09.2022:
Ограничение действует и для лиц, пересекающих границу на основании долгосрочной визы (типа Д), если цель поездки подпадает под санкцию: туристическая или деловая поездка, участие в проходящих в Эстонии спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.
С 19.09.2022:
Ограничение на въезд не распространяется на пересекающих границу на основании долгосрочной визы (типа Д).
Можно ли въезжать в Эстонию гражданам Российской Федерации, имеющим в Эстонии долгосрочный вид на жительство или срочный вид на жительство?
Да, им по-прежнему можно въезжать.
У меня есть билет на круиз на корабле, который начинается и заканчивается в другой стране Шенгенской зоны, но также останавливается в Таллинне и на Сааремаа. Могу ли я сойти с корабля и посетить Таллинн и Сааремаа?
Да. Уже въехавшие в Шенгенскую зону смогут посетить Эстонию.
Возможен ли транзит, если гражданин России, имеющий выданную Эстонией шенгенскую визу, желает через Эстонию проехать в другую страну?
До 18.09.2022: Транзит через Эстонию разрешен.
С 19.09.2022: Транзит через Эстонию не разрешен. Транзит разрешен только в том случае, если гражданин России пересекает Эстонию транзитом, чтобы без остановок добраться до страны своего проживания.
Могу ли я посетить Эстонию, если я оставил свой автомобиль в аэропорту Таллинна направляясь в авиарейс?
Да. Находящиеся в транзите обладатели шенгенской визы могут вернуться домой через Эстонию и после вступления санкций в силу.
Могу ли я приехать в Эстонию с целью посещения здесь концерта, билет на который я уже купил заранее?
Нет.
Я окончил университет в Эстонии и сейчас нахожусь на летних каникулах у себя на родине (в России). Могу ли я вернуться в Эстонию, чтобы сдать свое арендованное жилье?
Если у вас есть действующий вид на жительство или виза, то да.
Могу ли я посетить Эстонию, если у меня уже есть заранее забронированный (и оплаченный) ночлег?
Нет.
Могу ли я посетить Эстонию, если меня пригласили на свадьбу/ юбилей?
Да, когда речь идет о важном событии для близкого родственника (дети, внуки, родители, бабушки и дедушки), супруга или человека, с которым у вас есть общие несовершеннолетние дети.
Могу ли я посещать Эстонию, если в Эстонии живет моя бабушка?
Посещать можно:
родственников по восходящей или нисходящей линии (дети, внуки, родители, дедушка, бабушка);
супруга(-у);
человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети.
Посещаемый должен быть гражданином или имеющим постоянный вид на жительство в Эстонии или в другой стране ЕС.
Смогу ли я посещать Эстонию, если у меня есть недвижимость в Эстонии?
Граждане России, которые имеют недвижимость в Эстонии, не смогут более получить визу для посещения Эстонии, а управлять своим имуществом им придется дистанционно.
Будет ли выданная в Эстонии шенгенская виза признана недействительной?
Виза не будет признана недействительной и в пограничном пункте ее аннулировать не будут. Пересечение границы будет пресечено и с границы человек будет отправлен обратно.
С какого времени и как долго действуют ограничения?
С 18.08.2022 действуют ограничения на выдачу виз гражданам России и на их въезд в страну с внешней границы. С 19.09 вступят в силу дополнительные ограничения на въезд в Эстонию по краткосрочной шенгенской визе. Ограничения действуют до принятия Правительством Республики решения их отменить.
Могу ли я приехать в Эстонию на похороны?
Вы можете приехать на похороны. Нужно учитывать, что при въезде в Эстонию вы обязаны подтвердить цель и условия предполагаемой цели пребывания, на границе проверяются все обстоятельства.
Информация взята с сайта kriis.ee.