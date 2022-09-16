С 19 сентября вступают в силу новые запреты для граждан России. Можно ли приехать к бабушке? А если есть недвижимость? Кто считается близким родственником?

В виде исключения в страну также будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.



Где и как применяются ограничения?



Ограничения применяются во всех открытых международных пограничных пунктах Эстонии (например в Нарве, Лухамаа, Койдула, Таллиннском аэропорту, портах). Департамент полиции и погранохраны проверяет цель поездки прибывающих в страну и препятствует въезду тех людей, у которых нет более основания приезжать в эстонское государство. Департамент полиции и погранохраны по-прежнему имеет право впускать человека в страну, если это необходимо по гуманным соображениям.



Если виза была получена с целью краткосрочного трудоустройства, могу ли я в таком случае въезжать в страну?



Да, если ваше краткосрочное трудоустройство зарегистрировано в Эстонии.



Если приезжают супруги, у одного из которых российское гражданство, а у второго - какой-то другой страны или шенгенская виза, может ли супруг(а) с российским гражданством приехать вместе с ним?



До 18.09.2022: Зависит от цели. Если супруги приезжают вместе с общей целью, то зависит от того, подпадает ли цель под санкции или нет.