Предприниматели ожидают падения доходов из-за закрытия границы для российских туристов

„Произошел аномальный скачок, всплеск российских туристов где-то в марте. Это я связываю с событиями 24 февраля, доля российских туристов тогда у нас составила порядка 35%. Но здесь я вижу то, что россияне пользовались возможностью через Эстонию покинуть Россию из-за своих политических взглядов, отношению к данной ситуации. Как я вижу, люди въезжали в Эстонию, так как вылететь они не могли, а через пешеходную границу можно было проехать... Они транзитом останавливались, предположим, в Meresuu либо в других отелях. А дальше уже двигались в другие страны Европы, по сути эмигрируя из России“, - рассказал исполнительный директор Meresuu SPA & Hote Игорь Баранов.

„Сейчас ситуация более критическая из-за того, что мы не знаем, сколько это все продлится. Сколько продлится ситуация со стоимостью энергоресурсов, а она, считаю, просто катастрофическая. Если в нашем обороте расходы на содержание здания в 2019 году, до ковида, составляли порядка 10%, сейчас мы прогнозируем, что расходы могут вырасти до 50%. А если мы в этой ситуации говорим, что мы теряем порядка 20% доходов от российского рынка, то прогнозы очень сложные“, - пояснил Игорь Баранов.

Падение доходов ожидаются и у автобусных компаний, осуществляющих международные перевозки. По словам директора Lux Expres Райта Реммеля, сейчас количество забронированных билетов на даты после 19 сентября уже упало на 20%, в дальнейшем он прогнозирует падение пассажиропотока на треть. И это с учетом, что в допандемийные времена у компании было в два раза больше рейсов, чем сейчас.

„Все-таки у большинства этих российских граждан, то есть половина пассажиров, которые пересекают границу на наших автобусах, есть повод. Большинство из них посещают своих родственников здесь. Так что какие-то потоки остаются все равно. Мы думаем, что стабильность наступит через две недели, то есть на треть пассажиров меньше у нас будет. Исходя из этого мы примем свои решения, сколько рейсов снимать“, - пояснил директор по международным перевозкам Lux Expres Райт Реммель.