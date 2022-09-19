Join UP! уже занял 19% Балтийского рынка рынка путешествий и не собирается на этом останавливаться

„Пандемия отступает, и рынок постепенно продолжает свой рост. В 2021 году путешествовали 574,5 тысячи жителей Эстонии. Тенденции на этот и следующий год еще более оптимистичны“, — говорит Сабина Сайковская. „Поскольку в прошлом году в каждой балтийской стране работало несколько сотен туроператоров и туристических агентств, у нас впереди много новых партнерских отношений. Мы также стремимся к более тесному сотрудничеству с учебными заведениями“.

„Свою миссию на рынке стран Балтии мы видим в том, чтобы внедрять новые подходы и развивать индустрию туризма. Мы продолжим работать с агентским рынком и развивать возможности для турагентов с точки зрения обучения, программ лояльности, поддержки и помощи при выборе отелей. Мы компания с семейными ценностями и стремимся строить профессиональные, тесные взаимоотношения со всеми участниками туристической отрасли на принципах открытости и дружелюбия. Для нас, прежде всего, важны люди, с которыми мы работаем, именно поэтому мы очень тщательно подходим к выбору партнеров, — комментирует Александр Альба, сооснователь Join UP!TM и SkyUp Airlines. — Мы рады приветствовать Сабину в команде и уверены, что она сможет успешно реализовать эти амбициозные задачи. Впереди у нас много интересных проектов“.

Сабина Сайковская имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере страхования и финансов в качестве эксперта в работе с бизнес-клиентами и прямыми продажами. Также в ее портфолио более чем пятилетний опыт работы в сфере туризма, работала в ведущих компаниях в странах Балтии и развивала бизнес в условиях пандемии и сложной геополитической обстановки.

После 4 месяцев работы "Join Up Baltic“ занимает 19% Балтийского рынка рынка путешествий в Турцию — самого популярного направления среди путешественников из стран Балтии. Латвия, Литва и Эстония остается ключевым стратегическим рынком, туроператор продолжит разрабатывать новые продукты, открывать новые направления и работать над улучшением услуг. Сейчас в портфолио туроператора путешествия в Грецию, Египет, Турцию и Танзанию с вылетом из Риги, Вильнюса и Таллинна.