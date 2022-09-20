"Слетали, называется, в Египет": как эстонские туристы 14 часов ждали свой рейс в Таллиннском аэропорту

Самолет должен был вылететь в воскресенье в 4 часа утра. Сначала всё шло как по маслу. Пассажиры спокойно прошли на борт, пристегнулись, самолет даже начал выезжать на взлетную полосу. И тут он внезапно остановился, вернулся к терминалу, после чего пассажиров попросили пройти в зал ожидания. Около 8 часов утра пассажирам раздали по шоколадке и бутылке воды, попросив при этом „еще немного подождать“.