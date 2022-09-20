24 сентября в Таллинне пройдет Фестиваль яблок – приходите пробовать дары осени!
24 сентября с 11:00 до 15:00 на парковке торгового центра Arsenal в Пыхья-Таллинне пройдет Фестиваль яблок, где местные хутора представят свои лучшие сорта яблок. Также можно будет продегустировать продукцию производителей мёда, которые входят в Eesti Mee Ühistu.
Фестиваль яблок в торговом центре Arsenal проводится уже пятый год, в предыдущие годы фестиваль посещали в среднем 8000 гостей. С годами количество хуторов, которые хотели бы принять участие в мероприятии, росло. Поэтому в этот раз праздник будет проходить на открытом воздухе, на парковке центра Arsenal, чтобы вместить всех желающих. Здесь можно будет найти десятки разных сортов яблок, вкусный мёд и другие дары осени. Помимо яблок, будет продаваться, например, гурме-картофель, свежевыжатый сок, причудский лук, копченая корюшка и много других вкусных продуктов.
Наряду с яблочными хуторами в этом году будут представлены производители мёда, входящие в объединение Eesti Mee Ühistu. Объединение следует правилам хорошей практики пчеловодства, не ставит под угрозу качество меда или здоровье пчел, и хутора производят органически чистый мёд. Фестиваль проводится при поддержке Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов.
Фестиваль яблок и ярмарка мёда пройдет в субботу, 24 сентября, с 11:00 до 15:00 на парковке центра Arsenal со стороны улицы Тёэстузе. Фестиваль может продолжаться и дольше, если хватит товара.
Дополнительную информацию можно найти на сайте http://arsenalkeskus.ee/.