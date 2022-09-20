24 сентября в Таллинне пройдет Фестиваль яблок – приходите пробовать дары осени!

Фестиваль яблок в торговом центре Arsenal проводится уже пятый год, в предыдущие годы фестиваль посещали в среднем 8000 гостей. С годами количество хуторов, которые хотели бы принять участие в мероприятии, росло. Поэтому в этот раз праздник будет проходить на открытом воздухе, на парковке центра Arsenal, чтобы вместить всех желающих. Здесь можно будет найти десятки разных сортов яблок, вкусный мёд и другие дары осени. Помимо яблок, будет продаваться, например, гурме-картофель, свежевыжатый сок, причудский лук, копченая корюшка и много других вкусных продуктов.