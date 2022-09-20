Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

"Кабинет министров Египта одобрил предложение министерства финансов о создании египетской компании-оператора Global Blue Egypt для реализации системы возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных гостей, покидающих страну“, — пишет издание.

Как отмечает газета, как и во многих популярных у туристов странах, tax free будет оформляться в аэропортах перед отъездом из Египта. При этом сроки, в которые проект по возврату НДС будет реализован, пока не обозначены.

В Кабмине АРЕ пояснили, что решение о введении tax free принято в связи с реализацией положений закона об НДС в рамках проекта „Видение Египта на период до 2030 года“, стратегии цифровой трансформации египетского государства и усилий по развитию туризма и шоппинга.

В настоящее время возврат НДС, который сейчас составляет 14% по большинству непродовольственных товаров, у иностранных граждан в Египте непопулярен, поскольку связан с множеством бюрократических препон: пакет документов нужно подать в налоговое управление Египта, а рассмотрение запроса занимает больше месяца.