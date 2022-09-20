ФОТО | Личный опыт: Как проехать через Францию, Андорру и Испанию за 16 дней

Дорога с остановками от Перпиньяна до домика в горах заняла три часа. Расстояние не большое, но серпантины мешают ехать с разрешенной максимальной скоростью. Путешествуя на машине, я всегда планирую специальное место для отдыха, где я могу провести как минимум три дня, ничего не делая, потому что такие поездки, как правило, очень утомительны и сложны. Когда я путешествую, то в основном выбираю апартаменты на Airbnb и делаю это вовремя — обычно за два месяца до поездки, потому что тогда можно найти хорошие варианты. Именно так у нас и получилось — мы оказались в горном доме La Carança. Если и есть рай на земле, то это он.

По пути можно посетить уникальный город Вильфранш Де Конфлан, построенный в крепости. Благодаря культурно-историческому наследию города, он входит в список 50 самых посещаемых мест Франции и в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее стоит посетить маленькую симпатичную деревушку Эвола XI века, которую называют одной из самых красивых во Франции. Обойти этот поселок можно за 15 минут, фотографируя каждый уголок.

Есть знаки к достопримечательностям — огромные плакаты с культурно-историческими объектами. Они значительно облегчают поиск маленьких и красивых жемчужин, о которых нет информации в интернете. Одним из таких мест является Серрабона — римско-католическая церковь XI века, спрятанная в горах с видом на долину Боле.

Уже на этом небольшом отрезке в 100 километров нас сопровождали захватывающие дух виды. Дорога ведет вдоль берега реки Тете -— местами она крутая и каменистая, местами пологая и широкая. По берегам растут плантации фруктовых деревьев и винограда, с возможностью остановиться там и купить свежесобранные абрикосы, сливы и вишни.

Раннее утро началось с поездки на пляж Перпиньяна, так как температура уже плюс 25 градусов по Цельсию. В 9 часов мы успешно нашли свободное парковочное место на обочине дороги, что в 10 утра было бы уже невозможно. Пляж у подножия гор — белый песок, прозрачная голубая вода, большие волны.

Отправной точкой путешествия стал аэропорт Барселоны, где мы взяли машину в прокате Sixt и отправились в двухчасовое путешествие до Перпиньяна, в котором мы собирались остановиться лишь для того, чтобы переночевать (поэтому был выбран отель бюджетного класса).

В описании места хозяйка неоднократно упоминала несколько пугающую дорогу. Это было не страшно, это было леденяще-ужасно – дорога шириной 1,5 метра по серпантинам на протяжении шести километров. С одной стороны ущелье без ограды, с другой — скала. Есть только несколько более широких мест для того, чтобы автомобили могли разъехаться. Но пункт назначения стоил того. В этой деревне всего 10 домов и церковь. Нет никого и ничего — изолированный рай. Дом последний в поселке, а значит — с самым захватывающим видом на Пиренейские горы. К тому же климат жарким летом благодарный — если в городах температура днем достигала 30 градусов, то в горах около 23 градусов и приятный ветерок.

Глядя на затянутые облаками горные вершины с террасы в окружении роз, наблюдая за парящими стервятниками с двухметровым размахом крыльев или наблюдая за яркими бабочками и ящерицами, греющимися на скалах, мысли и время исчезают.

6-7 день: Домик в горах — Андорра-ла-Велья

На Андорру есть только один день. Любуясь величием Пиренеев, мы ехали без остановок. Глядя на картинки в интернете, казалось, что в этой своеобразной стране не будет ничего особенного. Скорее всего, это просто дорогая и маленькая страна, но я ошибалась. Первое и самое главное впечатление, что окружающая среда здесь создана для человека. Эта страна не входит в Евросоюз, поэтому мобильная связь стоит дорого, зато по всему городу установлен мощный бесплатный Wi-Fi.

Андорра — это не только место для шоппинга, но и популярное место для занятий зимними видами спорта. Важно въехать в Андорру с испанской стороны. Тогда очередей на границе почти нет, а вот при движении с французской стороны – километровые и многочасовые очереди.

7-8 день: Андорра-ла-Велья – Замок Шамбор – Лурд – По

Это был самый длинный переезд за время нашего путешествия. Выезжая из Андорры, мы не могли перестать радоваться, что решили въехать в нее с испанской стороны, ведь очередь из машин, пересекающих французскую границу, была бесконечно длинной.